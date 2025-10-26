HABER

İngiltere Başbakanı Keir Starmer Türkiye'ye geliyor

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in yarın Ankara'ya geliyor. Haberi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in yarın Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle yarın Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır."

