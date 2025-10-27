HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

İngiltere Başbakanı Starmer Ankara'da: İngiltere ile Türkiye arasında Eurifighter anlaşması imzalandı

İngiltere Başbakanı Kein Starmer Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısı düzenledi. İngiltere ile Türkiye arasında Eurifighter anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında Türkiye, İngiltere, Katar ve Umman'dan toplamda 44 adet Eurofighter savaş uçağı satın alacak. Anlaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eurofighter mutabakatını iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Starmer Ankara'da: İngiltere ile Türkiye arasında Eurifighter anlaşması imzalandı
Mustafa Fidan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Kein Starmer arasında Ankara'da gerçekleşen basın toplantısında Eurofighter anlaşması imzalandı. Türkiye, İngiltere, Katar ve Umman'dan 44 adet Eurofighter uçak satın alacak.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın toplantısı öncesinden yapılan bilgilendirmede, anlaşma kapsamında İngiltere'den 20 adet, Katar'dan 12 ve Umman'dan 12 adet Eurofighter savaş uçağı satın alınacağı aktarıldı.

İngiltere Başbakanı Starmer Ankara da: İngiltere ile Türkiye arasında Eurifighter anlaşması imzalandı 1

TÜRKİYE İLE İNGİLTERE ARASINDA EUROFIGHTER ANLAŞMASI

Anlaşmanın imzalanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"Birleşik Krallık Başbakanı Değerli Dostum Sayın Starmer'i ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine ve heyet üyelerine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum.

Stratejik ortak ve müttefik ülkeler olarak ikili konuların ötesinde uluslararası gündemi meşgul eden birçok meselede kendisiyle yakın diyaloğumuz var.

Ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirmek hususunda kararlıyız. Serbest ticaret anlaşmamızın güncellenmesi dahil birçok tedbiri ilgili kurum ve kuruluşlarımız alıyor. Üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar yapma imkanları üzerinde de duruyoruz. Enerji ve savunma sanayi alanında yeni ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz. Ayrıca çok sayıda Birleşik Krallık vatandaşının Türkiye'yi ikinci evi olarak görmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz.

Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla aramızda ikili işbirliği çerçeve belgesi imzalanmasına yönelik müzakerelere de başladım. İnanıyorum ki bu adımlarla ilişkilerimizi ve stratejik ortaklığımızı çok daha ileri bir seviyeye süratle taşıyacağız.

İngiltere Başbakanı Starmer Ankara da: İngiltere ile Türkiye arasında Eurifighter anlaşması imzalandı 2

"STRATEJİK İLİŞKİLERİN YENİ BİR NİŞANESİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Biz de az önce Sayın Starmer'la bu konudaki işbirliği beyanına huzurlarınızda imza attık. Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyoruz. Süreç boyunca Eurofighter Konsorsiyumu nezdinde Birleşik Krallık'ın yürüttüğü çalışmalardan ötürü Sayın Starmer ve ekibine teşekkür ediyorum. Konsorsiyum üyesi diğer müttefik ülkelerin liderlerine de yapıcı tutumlarından dolayı takdirlerimi bildiriyorum. Birleşik Krallık'la bu işbirliğimizin savunma sanayinde müşterek projelere de kapı aralayacağına inanıyorum.

FİLİSTİN KARARI İÇİN STARMER'İ TEBRİK ETTİ

Kıymetli basın mensupları bugün ayrıca değerli dostumla birlikte Gazze'deki gelişmeleri bir kez daha değerlendirme imkanı bulduk. Bu vesileyle Sayın Başbakanı Filistin Devleti'ni tanıma kararı almalarından ötürü bir kez de sizlerin huzurunda şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Biz bu karara iki devletli çözüm yolunda cesur bir adım olarak bakıyoruz. Yaklaşan kış şartlarını dikkate alarak Gazze halkının ihtiyaç duyduğu insani yardımların ulaştırılması büyük önem arz ediyor. Bu konuda Birleşik Krallık'la da birlikte adımlar atacağımıza inanıyorum. Gazze'de sağlanan ateşcisin korunması ve ihlallerin önlenmesi noktasında da hepimize sorumluluklar düşüyor.

"İSRAİL'DEKİ HÜKÜMETİN DİZGİNLENMESİ GEREKİYOR"

Bunun için özellikle İsrail'deki mevcut hükümetin dizginlenmesi gerekiyor. Keza Ukrayna'daki son gelişmeleri de Sayın Başbakan'la değerlendirdik. Dördüncü yılını tamamlamakta olan bu savaşın bir an önce adil bir barışla çözüme kavuşturulması yönünde ortak duruşumuzu teyit ettik. Suriye'de ise kalıcı istikrarın Suriye hükümetinin desteklenmesiyle mümkün olacağını bugünkü görüşmelerimizle vurguladık. Tabiatıyla bu çabalar sürdürülürken iç ve dış aktörlerin ülkeyi istikrarsız daha sürükleme çabalarının da önlenmesi gerektiğine önemli üzerinde durduk. Sözlerimin hitabında Sayın Starmer ve heyetine bir kez daha ülkemize hoş geldiniz diyor, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.

İngiltere Başbakanı Starmer Ankara da: İngiltere ile Türkiye arasında Eurifighter anlaşması imzalandı 3

STARMER: "BU ANLAŞMA İKİ ÜLKE ARASINDA MİHENK TAŞI OLACAK"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, şu ifadeleri kullandı;

"Sizlerle birlikte burada olmaktan çok büyük bir memnuniyet duyuyorum Sayın Dostum. Bu gerçekten çok önemli ilişkiyi güçlendirme fırsatımız var. Her iki ülke Avrupa'nın iki ucunda olabilir. Ancak birlikte şu anda eskisine oranla çok daha yakın çalışan iki ülkeyiz. Avrupa'nın ortak güvenliği için NATO müttefikleri olarak çalışıyoruz. Ukrayna'yı ve yine Gönüllüler Koalisyonu çerçevesinde destekliyoruz. Ve Orta Doğu'da da barış için birlikte çalışıyoruz. Bu anlamda sizin oynamış olduğunuz rolün özellikle altını çizmek isterim Gazze'deki barış planının ilk aşaması yerine geliyor. Ve şu anda da bu anlaşmanın mümkün olduğunca kısa bir süre içerisinde uygulanması aşamasındayız. Ve bölgeyi çok daha iyi bir noktaya getirmeye çalışıyoruz.

"TÜRKİYE'NİN EKONOMİK VE STRATEJİK ÖNEMİ GİDEREK ARTIYOR"

Tabii ki ortaklığımız ticaret tabii ki yeni modern bir serbest ticaret anlaşmasının müzakeresi dahil olmak üzere. Güvenlik tarzında mücadele, göç, enerji ve birçok farklı konuda birlikte yapabileceğimiz çok şey var. Bu gerçekten Türkiye'ye giderek artan öneme sahip, ekonomik ve stratejik öneme sahip bir ülke olarak yaklaşımımızı ortaya koyuyor. Ve burada çok büyük bir adım attık bugün. Ve stratejik bir ortaklığı duyuruyoruz. Ve şu aşamada ilk Birleşik Krallık Türkiye ikili işbirliği çerçevesini burada duyuruyoruz. Ve bu gerçekten çok önemli bir mihenk taşı. Şu anda mevcut olan işbirliğimizin derinliğini artıracak ve bunu daha ileriye taşıyacak bir adım.

"BU ANLAŞMA NATO'DAKİ GÜVENLİĞİ DERİNLEŞTİRECEK"

Bütün bunun kalbinde bugün imzalamış olduğumuz anlaşma var. Birleşik Krallık Türkiye'ye 20 Euro Fighter Tayfun uçağı sağlayacak ve gelecekte de daha fazlasını sağlamak tercihi var. Bu NATO'daki güvenliği derinleştirecek, artıracak. İkili savunma sanayindeki işbirliğimizi artıracak. Ve aynı zamanda hem burada hem de Birleşik Krallık'ta ekonomik büyümeyi artıracak. Ve bu çerçevede 20 bin istihdam imkanı sağlanacak. Ve bu uçakların birlikte oluşturulması, birlikte inşasında çalışacağız. Bu anlamda gerçekten stratejik, önemli olan bir çalışma. Türk Hava Kuvvetleri'nin de önümüzdeki yıllarda NATO'nun güneydoğu kanadını hepimizin çıkarına siz korurken destekleyecek."

İngiltere Başbakanı Starmer Ankara da: İngiltere ile Türkiye arasında Eurifighter anlaşması imzalandı 4

MSB, HANGİ ÜLKEDEN KAÇ EUROFİGHTER ALINACAĞINI AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, üç ülkeden alınacak Eurofighter savaş uçağı sayısıyla ilgili bilgi verdildi. MSB açıklamada şu bilgileri aktardı;

"İngiltere'den 20 adet, Katar'dan 12 ve Umman'dan 12 adet Eurofighter savaş uçağı satın alınacak"

27 Ekim 2025
27 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İş yerinde başından vurulmuş halde bulunduİş yerinde başından vurulmuş halde bulundu
Karayipler açıklarında 6.5 büyüklüğünde depremKarayipler açıklarında 6.5 büyüklüğünde deprem

Anahtar Kelimeler:
İngiltere recep tayip erdoğan
En Çok Okunan Haberler
Trump: "İstikrar Gücü’nde Türkler de olacak"

Trump: "İstikrar Gücü’nde Türkler de olacak"

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.