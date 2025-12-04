HABER

İngiltere'de alarm! Patlayıcı madde şüphesiyle 200'den fazla ev tahliye edildi

İngiltere'nin Derby kentindeki 7 sokakta bulunan yaklaşık 200 ev, bir binada patlayıcı bulunduğu istihbaratı alınması üzerine boşaltıldı. Evleri boşaltılan vatandaşların bir gün dışarıda kalacakmış gibi hazırlık yapması istenirken, belediyenin konaklama yeri hazırladığı ifade edildi.

Derbyshire Polisinden yapılan açıklamada, Derby kentindeki Vulcan Sokağı'nda bulunan bir evde patlayıcı bulunduğuna dair istihbarat alınması üzerine evde arama yapılacağı duyuruldu.

İngiltere de alarm! Patlayıcı madde şüphesiyle 200 den fazla ev tahliye edildi 1

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Evin çevresindeki 7 sokağın dördünün tamamen, üçünün de kısmen tahliye edildiği kaydedilen açıklamada, yaklaşık 200 evin boşaltıldığı ifade edildi.

İngiltere de alarm! Patlayıcı madde şüphesiyle 200 den fazla ev tahliye edildi 2

Açıklamada, "Biri 40'lı, biri 50'li yaşlarında iki erkek, patlayıcı bulundurma suçundan gözaltına alındı ve sorgusu sürüyor. Bölgede acil durum ilan edildi. Polisler, itfaiye, ambulans ve yerel yönetimle işbirliği içinde çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere de alarm! Patlayıcı madde şüphesiyle 200 den fazla ev tahliye edildi 3

Konunun terör olayı olarak ele alınmadığı kaydedilen açıklamada, çevreyi riske atacak bir durumun söz konusu olmadığı, tahliyelerin önlem amaçlı yapıldığı belirtildi.

İngiltere de alarm! Patlayıcı madde şüphesiyle 200 den fazla ev tahliye edildi 4

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

