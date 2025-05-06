İngiltere'de korkutan araştırma! Ölümcül mantar hastalığı, küresel ısınmayla Avrupa ve Asya'ya doğru yayılabilir

Manchester Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı yeni araştırmaya göre, ‘Aspergillus fumigatus’ türü ölümcül mantar enfeksiyonları insanlarda ağır solunum sistemi hastalıklarına yol açabilir. Çalışmada ayrıca, yayılmanın boyutunun fosil yakıt kullanımı ve sera gazı salınımlarına bağlı olduğu da belirtildi.

"TEDAVİSİ SON DERECE ZOR"

Araştırmanın başyazarı Manchester Üniversitesi’nden Norman van Rhijn, mantarların tedavisinin ‘son derece zor’ olduğunu vurgulayarak, gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

Tahminlere göre, bu tür mantarların yayılma alanı küresel ısınma nedeniyle 2100 yılına kadar yüzde 77 artabilir. Bunun sadece Avrupa kıtasında dokuz milyona yakın insanın sağlığı için tehlike yaratacağı anlamına geldiği bildirilerek, özellikle kronik akciğer hastalıkları ve bağışıklığı zayıf kişilerin dikkatli olması çağrısı yapıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır