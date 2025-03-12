İngiltere’den ABD açıklaması: Tüm seçenekler masada

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere Parlamentosu'nda düzenlenen haftalık ‘Başbakana Sorular Oturumu’nda, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 gümrük vergisinin yürürlüğe girmesine ilişkin konuştu. Starmer, hükümetin bu konuda ileriye dönük ‘pragmatik bir yaklaşım’ benimseyeceğini belirterek, “Başarılı olmamız halinde gümrük vergilerini de kapsayan ve içerecek olan bir ekonomik anlaşmayı ABD ile müzakere ediyoruz. Ancak tüm seçenekleri masada tutacağız” dedi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır