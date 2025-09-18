HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İngiltere'den ABD'yi kızdıracak 'Filistin' hamlesi! BMGK Zirvesi'ne sayılı günler kala beklenmedik karar

İsrail'in Gazze'deki katliamları nihayet dünyanın da tepkisini çekmeye başladı. Avrupalı ülkeler birer birer Filistin'i tanıyacakları yönünde görüş belirtirken ABD ise bu kararın karşısında ve İsrail'in safında yer almaya devam ediyor. 22 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek BMGK Zirvesi öncesi Japonya'dan Filistin'i tanımayacakları yönünde mesaj gelirken, ABD'nin önemli müttefiği İngiltere'den ise şaşırtan bir karar geldi. İşte tüm detaylar!

İngiltere'den ABD'yi kızdıracak 'Filistin' hamlesi! BMGK Zirvesi'ne sayılı günler kala beklenmedik karar

Dünya, İsrail'in Gazze'deki mezalimlerine sessiz kalmaya devam ederken, İsrail'e karşı ilk defa adım atmanın eşiğine gelindi. 22 Eylül'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına sayılı günler kala Japonya'dan geri adım gelmişti.

İngiltere den ABD yi kızdıracak Filistin hamlesi! BMGK Zirvesi ne sayılı günler kala beklenmedik karar 1

JAPONYA TANIMAYACAK

Japonya medyasının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre Japonya, ABD ile ilişkilerini korumak ve İsrail'in tutumunun sertleşmesini önlemek amacıyla şimdilik Filistin devletini tanımayacak. Bu nedenle Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba'nın toplantıya katılmayacağı iddia edilmişti.

İngiltere den ABD yi kızdıracak Filistin hamlesi! BMGK Zirvesi ne sayılı günler kala beklenmedik karar 2

ABD 'TANIMAYIN' UYARISINDA BULUNMUŞTU

Japonya basınında geçen hafta çıkan haberlerde, Washington yönetiminin Tokyo'yu BM Genel Kurulu toplantısında "Filistin'i devlet olarak tanımama" konusunda uyardığı belirtildi.

ABD'li yetkililerin, Japonya'nın Filistin'i tanıması durumunda bunun ikili ilişkilere ciddi zarar vereceğini ve bölgedeki gerginliği artıracağını Tokyo'ya ilettiği aktarıldı.

İngiltere den ABD yi kızdıracak Filistin hamlesi! BMGK Zirvesi ne sayılı günler kala beklenmedik karar 3

İNGİLTERE'DEN ABD'Yİ KIZDIRACAK KARAR

Reuters'in Times gazetesine dayandırdığı haber, İngiltere'nin tarihi bir kararı yaşama geçireceğini gösteriyor.

Habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi ziyaretinin ardından İngiltere, bu hafta sonu Filistin devletini resmen tanıyacak.

Başbakan Keir Starmer, Temmuz ayında, İsrail'in Gazze'deki acıları hafifletmek için adım atmaması ve Hamas'la yaklaşık iki yıldır süren savaşta ateşkese varmaması halinde harekete geçeceği uyarısında bulunmuştu.

İngiltere den ABD yi kızdıracak Filistin hamlesi! BMGK Zirvesi ne sayılı günler kala beklenmedik karar 4

FRANSA, KANADA VE AVUSTRALYA DA BU AY FİLİSTİN'İ TANIYACAK

İsrail, Fransa, Kanada ve Avustralya'nın da bu ay içinde Filistin devletini tanıyacaklarını söylemesinin Hamas'a ödül olacağını savunuyor.

Temmuz ayında İngiltere'ye eşi benzeri görülmemiş ikinci resmi ziyaretini gerçekleştiren Trump, İngiltere'nin böyle bir hamle yapmasının kendisini rahatsız etmediğini söylemişti ancak ABD o tarihten bu yana Avrupa müttefiklerinin böyle bir eyleme girişmesine karşı olduğunu açıkça ortaya koydu.

İngiltere den ABD yi kızdıracak Filistin hamlesi! BMGK Zirvesi ne sayılı günler kala beklenmedik karar 5

'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM' İSTENİYOR

İşçi Partisi içindeki bazı kesimlerin İsrail'e karşı daha sert bir tavır alması yönünde baskı yaptığı belirtilen Starmer, İsrail'in Gazze'deki durumu hafifletmek için somut adımlar atmaması halinde İngiltere'nin gelecek hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını söylemişti. İngiltere, bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi için uzun süredir "iki devletli çözüm" politikasını destekliyor ancak daha önce bunun ancak doğru zaman geldiğinde gerçekleşebileceğini söylemişti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Küçük çocukları sopayla dövdü! Gerekçesi pes dedirttiKüçük çocukları sopayla dövdü! Gerekçesi pes dedirtti
Karaya çarptı, Kocaeli'de karaya oturdu! Karaya çarptı, Kocaeli'de karaya oturdu!

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Filistin İsrail Japonya Gazze abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.