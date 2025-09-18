İngiltere'den ABD'yi kızdıracak 'Filistin' hamlesi! BMGK Zirvesi'ne sayılı günler kala beklenmedik karar

Dünya, İsrail'in Gazze'deki mezalimlerine sessiz kalmaya devam ederken, İsrail'e karşı ilk defa adım atmanın eşiğine gelindi. 22 Eylül'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına sayılı günler kala Japonya'dan geri adım gelmişti.

JAPONYA TANIMAYACAK

Japonya medyasının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre Japonya, ABD ile ilişkilerini korumak ve İsrail'in tutumunun sertleşmesini önlemek amacıyla şimdilik Filistin devletini tanımayacak. Bu nedenle Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba'nın toplantıya katılmayacağı iddia edilmişti.

ABD 'TANIMAYIN' UYARISINDA BULUNMUŞTU

Japonya basınında geçen hafta çıkan haberlerde, Washington yönetiminin Tokyo'yu BM Genel Kurulu toplantısında "Filistin'i devlet olarak tanımama" konusunda uyardığı belirtildi.

ABD'li yetkililerin, Japonya'nın Filistin'i tanıması durumunda bunun ikili ilişkilere ciddi zarar vereceğini ve bölgedeki gerginliği artıracağını Tokyo'ya ilettiği aktarıldı.

İNGİLTERE'DEN ABD'Yİ KIZDIRACAK KARAR

Reuters'in Times gazetesine dayandırdığı haber, İngiltere'nin tarihi bir kararı yaşama geçireceğini gösteriyor.

Habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi ziyaretinin ardından İngiltere, bu hafta sonu Filistin devletini resmen tanıyacak.

Başbakan Keir Starmer, Temmuz ayında, İsrail'in Gazze'deki acıları hafifletmek için adım atmaması ve Hamas'la yaklaşık iki yıldır süren savaşta ateşkese varmaması halinde harekete geçeceği uyarısında bulunmuştu.

FRANSA, KANADA VE AVUSTRALYA DA BU AY FİLİSTİN'İ TANIYACAK

İsrail, Fransa, Kanada ve Avustralya'nın da bu ay içinde Filistin devletini tanıyacaklarını söylemesinin Hamas'a ödül olacağını savunuyor.

Temmuz ayında İngiltere'ye eşi benzeri görülmemiş ikinci resmi ziyaretini gerçekleştiren Trump, İngiltere'nin böyle bir hamle yapmasının kendisini rahatsız etmediğini söylemişti ancak ABD o tarihten bu yana Avrupa müttefiklerinin böyle bir eyleme girişmesine karşı olduğunu açıkça ortaya koydu.

'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM' İSTENİYOR

İşçi Partisi içindeki bazı kesimlerin İsrail'e karşı daha sert bir tavır alması yönünde baskı yaptığı belirtilen Starmer, İsrail'in Gazze'deki durumu hafifletmek için somut adımlar atmaması halinde İngiltere'nin gelecek hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını söylemişti. İngiltere, bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi için uzun süredir "iki devletli çözüm" politikasını destekliyor ancak daha önce bunun ancak doğru zaman geldiğinde gerçekleşebileceğini söylemişti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır