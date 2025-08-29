HABER

İngiltere'den İsrail ile ilgili şok karar: Savunma fuarına davet etmediler

İngiltere hükümetinden Londra’da gelecek ay düzenlenecek olan savunma fuarı DSEI UK 2025’e ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada İsrail hükümetinin Gazze'de askeri operasyonları tırmandırmasına tepki gösterildi ve İsrail heyetinin DSEI UK 2025’e davet edilmeyeceği duyuruldu.

Mustafa Fidan

İngiltere’den İsrail aleyhinde bir hamle geldi. İngiltere hükümetinden yapılan açıklamada, Londra’da gelecek ay düzenlenecek olan savunma fuarı DSEI UK 2025’de İsrailli şirketlerin olmayacağı belirtildi.

"İSRAİL'İN GAZZE KARARI YANLIŞ"

Açıklamada, "İsrail hükümetinin Gazze’deki askeri operasyonunu daha da tırmandırma kararı yanlıştır. Bu nedenle, DSEI UK 2025’e hiçbir İsrail hükümet heyetinin davet edilmeyeceğini teyit edebiliriz" denildi.

"DİPLOMATİK ÇÖZÜM ŞART"

İsrail’in Gazze şehrindeki operasyonlarına tepki gösterilen açıklamada, "Bu savaşa son vermek için hemen bir ateşkes sağlanmalı, esirler geri dönmeli ve Gazze halkına insani yardımlar derhal artırılmalıdır. Diplomatik bir çözüm şart" ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL'DEN İNGİLTERE'YE TEPKİ

İsrail Savunma Bakanlığı’ndan İngiltere’nin kararına ilişkin yapılan açıklamada ise karar, "kasten ve üzücü bir ayrımcılık eylemi" olarak nitelendirildi. Açıklamada, İngiltere’nin bu yılki kararının, "profesyonel bir savunma sanayi fuarı için tamamen uygunsuz olan siyasi değerlendirmeleri" gündeme taşıdığını belirtti.

İSRAİLLİ BİREYSEL ŞİRKETLER SERGİ AÇABİLECEK

Bireysel İsrailli savunma şirketleri, 9-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan ticaret fuarında sergi açabilecek.

DSEI NEDİR?

DSEI, Britanya'nın amiral gemisi niteliğindeki savunma sanayi fuarıdır. Her iki yılda bir Londra’nın Docklands bölgesinde düzenlenmekte ve dünyanın dört bir yanından yüzlerce savunma firması askeri teçhizat ve teknolojilerini sergilemektedir. İngiltere hükümeti, destek verdiği fuara yabancı yetkilileri katılmaya davet etmektedir.

29 Ağustos 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

