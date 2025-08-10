HABER

İngiltere'den Rusya-Ukrayna Savaşı savaşına dair açıklama: "Adil ve kalıcı bir barış için çalışmaya devam ediyoruz"

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barış sağlanmasına ilişkin, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance’ın yanı sıra Ukrayna ve Avrupa’dan üst düzey güvenlik yetkililerinin de katıldığı bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İngiltere’nin Kent bölgesindeki Dışişleri Bakanlığı resmi konutu Chevening House’ta ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Avrupa’dan ulusal güvenlik danışmanlarının katıldığı bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barışın sağlanmasına ilişkin başlıklara odaklanıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, toplantıya ilişkin açıklamasında, "İngiltere’nin Ukrayna’ya desteği sarsılmazdır. Adil ve kalıcı bir barış için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

STARMER, ZELENSKİY İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da bugün daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve görüşmede, Lammy’nin ev sahipliğindeki görüşmenin barışa yönelik ilerlemeyi değerlendirmek için "hayati bir forum" olacağı konusunda mutabık kaldıklarını söylemişti. Zelenskiy ise Trump-Putin görüşmesi öncesinde Rusya’ya hiçbir toprak tavizi verilmeyeceğini vurgulamıştı.

TRUMP, PUTİN İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki savaşın geleceğini görüşmek üzere 15 Ağustos’ta ABD’nin Alaska eyaletinde bir araya gelecek. Trump, savaşı sona erdirmek için muhtemel bir anlaşmaya ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Her iki tarafın da yararına olacak şekilde bazı toprak değişimleri olacak" demişti.

(İHA)

09 Ağustos 2025
09 Ağustos 2025

09 Ağustos 2025
