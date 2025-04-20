İngiltere duyurdu! 2 Rus uçağı engellendi

Baltık Denizi üzerinde Rus uçağı hareketliliği yaşandı. İngiltere Savunma Bakanlığı, 2 savaş uçağının salı ve perşembe günleri ayrı olaylarda Baltık Denizi üzerinde NATO hava sahasına yakın bölgede 2 Rus uçağını engellediğini duyurdu.

Açıklamaya göre, Typhoon savaş uçakları Salı günü bir Rus Ilyushin Il-20M "Coot-A" istihbarat uçağını önlemek üzere havalandı. İki gün sonra ise, 2 Typhoon uçağı Rusya’nın Kaliningrad hava sahasından ayrılan kimliği belirsiz bir uçağı önledi.

İNGİLTERE'DEN AÇIKLAMA

İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı Luke Pollard, Rusya'nın saldırganlığının arttığı ve güvenlik tehditlerinin yükseldiği bir dönemde Britanya’nın müttefiklerine güven vermek, düşmanları caydırmak ve ulusal güvenliğini korumak için adımlar attığını söyledi. Pollard, "Bu görev, NATO’nun en yeni üyesi İsveç ile omuz omuza çalışma yeteneğimizi ve İttifak’ın hava sahasını her yerde ve her zaman savunabileceğimizi gösteriyor. Bu da bizi hem yurt içinde güvende hem de yurt dışında güçlü kılıyor" dedi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Rusya’dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır