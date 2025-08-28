HABER

İngiltere, Fransa ve Almanya İran’a yönelik yaptırımları yeniden devreye sokmak için BM’ye başvurdu

İngiltere, Fransa ve Almanya, 2015 nükleer anlaşması kapsamında kaldırılan İran’a yönelik yaptırımların yeniden devreye sokulması için Birleşmiş Milletler’e (BM) başvurdu.

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri, ağustos ayı başlarında İran’ın nükleer programı için ay sonuna kadar diplomatik bir çözüme yanaşmaması halinde harekete geçecekleri uyarısında bulunmalarının ardından BM Güvenlik Konseyi’ne resmi bildirimde bulunan bir mektup göndererek, İran’a yönelik yaptırımların yeniden devreye sokulmasına yönelik "snapback" mekanizmasını tetikleyen 30 günlük süreci başlattı. Mekanizma çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi’nin yaptırımların yeniden devreye girişini engellemek üzere 30 gün içinde yeni bir karar almaması halinde yaptırımlar otomatik olarak yeniden yürürlüğe girecek.

ABD, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin böyle bir girişimi veto edecekleri düşünüldüğünde BM Güvenlik Konseyi’nin önümüzdeki 30 gün içinde İran’a yönelik yaptırımların askıda kalmasına yönelik bir karar alması beklenmiyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, E3 ülkelerinin İran’a yaptırımları geri getirme yönünde adım atmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Rubio, "Bu Avrupalı müttefikler, İran’ın nükleer taahhütlerini yerine getirme konusundaki önemli ve süreklilik arz eden uyumsuzluğunu açık bir şekilde ortaya koyarak, yaptırımların yeniden başlatılması için güçlü bir zemin oluşturmuşlardır" dedi.
Rubio, "E3 ülkeleri, 2019’dan itibaren ‘snapback’ mekanizmasını her an devreye sokabilecek konumdaydı ancak bunun yerine önce yoğun temas ve angajman yolunu seçtiler. Bunu yaparak İran’a nükleer gerginliği tırmandırma stratejisinden çıkış için diplomatik bir yol sunmayı tercih ettiler" dedi.
ABD’nin İran’a yaptırımların yeniden uygulanmaya başlanması için E3 ülkeleri Fransa, Almanya ve İngiltere ile diğer BM Güvenlik Konseyi üyeleriyle çalışacağını vurgulayan Rubio, ABD’nin aynı zamanda nükleer soruna barışçıl ve kalıcı bir çözüm bulmak için Tahran ile doğrudan angajmana da açık olacağını ifade etti. Rubio, "Snapback mekanizması, diplomasiye samimi bir şekilde hazır olduğumuz gerçeğiyle çelişmez, aksine onu güçlendirir. İranlı liderleri, ülkelerinin asla nükleer silaha sahip olmamasını sağlamak için gerekli adımları derhal atmaya, barış yolunda yürümeye ve bu vesileyle İran halkının refahını ilerletmeye davet ediyorum" dedi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler (BM)
