İngiltere, Fransa ve Ukrayna'dan kritik anlaşma! Barış halinde asker göndermek için niyet beyanı imzalandı

Starmer, Paris'te düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu toplantısı sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'le düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ukrayna'da barışın yakın olduğunu dile getiren Starmer, "Gönüllüler Koalisyonu'nun amacı, kalıcı barışı getirmeye yardım etmek ve ABD'yle çalışarak uzun vadeli güvenlik garantileri oluşturmak. Bu noktaya ulaşmaya her zamankinden daha yakınız." ifadesini kullandı.

Starmer, Zelenskiy ve Macron'la ortak bir niyet beyanına imza attıklarını bildirerek, şunları söyledi:

"Bugün Devlet Başkan Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Macron'la bir adım daha öteye gittik ve bir barış anlaşmasının imzalanması halinde askerlerimizin Ukrayna'da konuşlandırılmasına ilişkin niyet beyanını imzaladık. Bu, Ukrayna'nın yanında uzun vadeli durma konusundaki sarsılmaz kararlılığımızın hayati bir parçasıdır. Ayrıca İngiliz, Fransız ve müttefik güçlerinin Ukrayna topraklarında görev yapması, Ukrayna'nın hava sahası ve deniz sınırlarının güvenliğini sağlaması ve Ukrayna ordusunun geleceğinin hazırlanmasında gerekli yasal çerçevenin taşlarını döşeyecek. Ateşkesten sonra İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna genelinde oluşturacağı askeri noktaları, korunaklı silah tesisleri inşasını ve Ukrayna'nın savunmada ihtiyaç duyduğu askeri ekipman desteğini de bugün detaylıca ele aldık."

"PUTIN BARIŞ İÇİN HAZIR DEĞİL"

Koalisyon müttefiklerinin, ABD öncülüğünde yürütülen gözlem mekanizmasına katılma konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Starmer, koalisyonun Ukrayna'ya silah desteğini sürdüreceğini belirtti.

Starmer, Rusya'nın gelecekte de saldırma ihtimaline karşı Ukrayna'ya destek verme konusunu da toplantıda ele aldıklarını aktararak, "Bunların hepsi, barışın üzerine kurulacağı temelin taşlarıdır. Ancak barışı yalnızca Putin taviz vermeye hazır olduğunda elde edebiliriz. Rusya'nın söylemlerine bakılırsa, Putin barış için hazır değil. Son haftalarda bunun tam tersi olduğunu gördük." diye konuştu.

Rusya saldırılarının koalisyonun kararlılığını artırdığına işaret eden Starmer, "Ukrayna'nın savunmasına desteğimizi 2026'da da sürdürecek, savaşa devam edebilmek için ihtiyaçları olan ekipmanları aldıklarından emin olacak, Rusya'ya baskılarımızı artıracağız." dedi.

Starmer, bu baskı kapsamında Rus petrol ticaretini ve denizlerdeki Rus gemilerinin hedef alınacağına dikkati çekerek, "İyi niyetle masaya gelip hepimizin adil ve kalıcı barışı hedeflediğine emin olana kadar bu baskıyı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

"ABD İLE 7 GÜN 24 SAAT BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

Starmer, toplantının soru-cevap kısmında ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ı almaya yönelik sözlerine ilişkin soruyu yanıtladı.

Daha önce Danimarka ve Grönland'a açıkça verdiği destek açıklamalarını hatırlatan Starmer, "Bununla beraber şunu da açıkça söylemeliyim; İngiltere ve ABD arasındaki ilişkiler, bizim en yakın ilişkilerimizdir. Özellikle de savunma, güvenlik ve istihbarat alanında ABD'yle 7 gün 24 saat birlikte çalışıyoruz." dedi.



Paris'te yapılan koalisyon zirvesinin hem en geniş katılımlı toplantı hem de ABD temsilcilerinin şahsen katıldığı ilk toplantı olduğuna işaret eden Starmer, alınan kararların Ukrayna, Avrupa ve İngiltere'nin yararına olduğunu kaydetti.Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır