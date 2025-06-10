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İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan İsrailli aşırı sağcı iki bakana yaptırım kararı

İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve diğer müttefik ülkeler, aşırı sağcı İsrail Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e yaptırım uygulama kararı aldı. Yaptırımlar arasında mal varlığı dondurma ve seyahat yasağı bulunuyor.

İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan İsrailli aşırı sağcı iki bakana yaptırım kararı

İngiltere merkezli The Times gazetesinin haberinde göre; İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve Maliye Bakanı Betzalel Smotrich'e yaptırım uygulama kararı aldı. Bu adım, söz konusu isimlerin Gazze’deki son çatışmalardaki rolleri nedeniyle atıldı.

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Yaptırımlar kapsamında, Batı Şeria’daki bir yerleşimci olan Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve İsrail Maliye Bakanı Smotrich’in mal varlıkları dondurulacak ve bu kişilere seyahat yasağı getirilecek.

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"BU EYLEMLER KABUL EDİLEMEZ"

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy yaptığı açıklamada, "Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich aşırı şiddeti ve Filistinlilerin insan haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesini teşvik etti. Bu eylemler kabul edilemez. Bu nedenle sorumluların hesap vermesini sağlamak için şimdi harekete geçtik. Gazze'de derhal ateşkes sağlanması, Gazze'nin yönetiminde gelecekte hiçbir rolü olamayacak olan Hamas'ın elindeki kalan rehinelerin derhal serbest bırakılması, yardımların artırılması ve iki devletli çözüme giden yolun açılması için çaba göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

TEL AVİV'DEN TEPKİ

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar yaptığı açıklamada, yaptırım kararının "kabul edilemez" olduğunu belirtti. Saar, İsrail kabinesinin karara yanıt vermek üzere gelecek hafta toplanacağını söyledi.
Ben-Gvir ve Smotrich, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kırılgan hükümet koalisyonunu ayakta tutmaya yardımcı olan aşırı sağ siyasi partilere liderlik ediyor. Her iki isim, daha önce Gazze'ye yönelik sert söylemleri ve pozisyonları nedeniyle eleştirileri oklarının hedefi olmuştu.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Avustralya İsrail Kanada
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