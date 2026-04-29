İngiltere Kralı Charles'tan Trump'a olay sözler! Salon buz kesti: "Fransızca konuşurdunuz..."

ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Kralı III. Charles arasında geçen diyalog tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Daha önceden Trump'ın ilginç çıkışlarına tüm dünya alışmışken, bu sefer Kral Charles'tan Trump'a çok sert bir söylem geldi. Kral Charles esprili bir dille Trump'a 'Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz' dedi.

Doğukan Akbayır

Trump ile Kral Charles arasında geçen diyalog viral oldu. Trump'ın geçtiğimiz aylardaki bir Avrupa seyahatinde “ABD olmasaydı Almanca konuşurdunuz” sözlerine İngiltere Kralı Charles'tan aynı ayarda bir yanıt geldi.

"BİZ OLMASAYDIK FRANSIZCA KONUŞURDUNUZ"

Charles, “Eğer biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz” ifadelerini kullandı. Tarihi referanslarla desteklenen bu sözler, İngiltere ve Fransa’nın Kuzey Amerika’daki sömürge rekabetine gönderme yaparken, salonda gülüşmelere neden oldu.

“BEYAZ SARAY’I BİZ DE YENİLEMİŞTİK”

Charles, konuşmasında Trump’ın Beyaz Saray’daki yenileme çalışmalarına da esprili bir dille değindi. İngilizlerin 1814 yılında Beyaz Saray’ı yakmasını hatırlatan Kral, “Biz de zamanında bir gayrimenkul geliştirme girişiminde bulunmuştuk” diyerek salonda kahkaha yarattı. Boston Çay Partisi’ne de gönderme yapan Charles, düzenlenen yemeğin “o dönemden çok daha iyi bir gelişme” olduğunu söyledi.

TRUMP’TAN DEMOKRATLARA ESPRİ

ABD Başkanı Donald Trump ise konuşmasında iç politikaya yönelik göndermeler yaptı. Kral Charles’ın Kongre konuşmasını öven Trump, “Demokratları ayağa kaldırdı, ben bunu hiç başaramadım” diyerek espri yaptı.

SEMBOLİK HEDİYE DİKKAT ÇEKTİ

Kral Charles, ziyaret kapsamında Trump’a 1944 yılında denize indirilen İngiliz denizaltısı HMS Trump’a ait çanı hediye etti. Charles, “Bu çan ortak geçmişimizin ve geleceğimizin simgesi olsun. Bize ulaşmak isterseniz çanı çalmanız yeterli” ifadelerini kullandı. İki lider arasındaki samimi atmosfer, İran gerilimine rağmen İngiltere ile ABD arasındaki “özel ilişki”nin sürdüğünü ortaya koydu.

