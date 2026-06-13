Gaziantep'teki deprem sonrası korkutan açıklama! Prof. Dr. Naci Görür: "Levha içleri parçalanacak"

AFAD tarafından gece saatlerinde yapılan duyuruda Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem olduğu açıklandı. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının saati 00:08 olarak aktarıldı.

"LEVHA İÇLERİ PARÇALANACAK"

Deprem sonrası herkes yeni depremlerin tetiklenme riski hakkında merak içerisine girdi. Prof. Dr. Naci Görür de kamuoyunu aydınlatacak bir açıklamada bulundu.

Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep, Kuzoluk-Nurdağı bölgeleri civarında, Amanos ile Ölüdeniz Fay Zonu segmanları arasında 4,6’lık deprem oldu. Deprem levha sınırı ve kenarlarında. Korkarım, 6 Şubat Depremlerinin etkisiyle levha içleri parçalanacak. Geçmiş olsun"