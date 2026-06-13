Gaziantep'teki deprem sonrası korkutan açıklama! Prof. Dr. Naci Görür: "Levha içleri parçalanacak"

AFAD tarafından gece saatlerinde yapılan duyuruda Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem olduğu açıklandı. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının saati 00:08 olarak aktarıldı.
Deprem sonrası herkes yeni depremlerin tetiklenme riski hakkında merak içerisine girdi. Prof. Dr. Naci Görür de kamuoyunu aydınlatacak bir açıklamada bulundu.
Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Gaziantep, Kuzoluk-Nurdağı bölgeleri civarında, Amanos ile Ölüdeniz Fay Zonu segmanları arasında 4,6’lık deprem oldu. Deprem levha sınırı ve kenarlarında. Korkarım, 6 Şubat Depremlerinin etkisiyle levha içleri parçalanacak. Geçmiş olsun"
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