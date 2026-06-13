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Kırmızı bültenle aranan 42 kişi ile ulusal seviyede aranan 48 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 42 ve ulusal seviyede aranan 48 kişinin çeşitli ülkelerde yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

Kırmızı bültenle aranan 42 kişi ile ulusal seviyede aranan 48 kişi yakalandı
Devrim Karadağ

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri ile KOM, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları; Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarının koordineli çalışmaları sonucunda; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyon yapıldı.

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle kurulan etkin iş birliği sonucunda kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 42 ve ulusal seviyede aranan 48 olmak üzere toplam 90 suçlu Türkiye'ye getirildi.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri ile KOM, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları; Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarının koordineli çalışmaları sonucunda; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle kurulan etkin iş birliği neticesinde; kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 42 ve ulusal seviyede aranan 48 olmak üzere toplam 90 suçlu ülkemize geri getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı kırmızı bülten
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