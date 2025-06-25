İngiltere'nin başkenti neresi? İngiltere'nin başkenti hakkında bilgiler

İngiltere’nin yer aldığı arazi özellikle güneyde ve ortada esas olarak ovalardan ve alçak tepelerden meydana gelmektedir. Engebeli ve yüksek araziler çoğunluklu olarak Göller Bölgesi, Dartmoor, Pennine Dağları ile Shropshire tepelerini de içine almak üzere batıda ve kuzeyde yer almaktadır. Ülkede 56 milyon civarında bir nüfus bulunmaktadır. Birleşik Krallık genelinde en büyük metropoliten alan olan Londra’da buradadır.

Bugün İngiltere adı verilen bölge çok uzun zaman önce de insanlara yerleşim yeri olmuştur. İlk yerleşimlerin üst paleolitik dönemden öncesine tarihlendiği bilinmektedir. Beşinci ve altıncı yüzyıllarda bu bölgeye Angeln Yarımadası'ndan yerleşmiş olan Cemen kökenli Angluslardan adını alan bölge 15. yüzyıldan itibaren dünya genelinde büyük önem kazanmıştır.

İngiltere; İngilizce dilinin, diğer birçok ülke tarafından ortak hukuk sistemlerinin de temelini meydana getiren İngiliz hukuk sisteminin, İngiltere kilisesi ve futbol da dahil olacak şekilde dünya genelinde bilinen birçok ihracatın da merkezi ve kökeni olarak kabul edilmektedir. Parlamenter hükumet sisteminin kabul edildiği ülkede toplum dünyadaki ilk sanayileşmiş ulusa dönüşümü sağlayan Sanayi Devrimi’ne de bu topraklarda şahit olmuştur.

Ülkede konuşulan iki resmi dil bulunmaktadır. İngilizce baskın olmakla birlikte bölgesel olarak tanınan ve konuşulan Kernevekçe dili de resmi olarak kabul edilmemesine rağmen geçerliliğini korumaktadır. İngiltere nüfusunun çoğunluğunu İngiliz vatandaşlar oluşturmaktadır. Farklı etnik grupların da yaşam sürdüğü ülkede Asyalılar ve diğer başka etnik kökenli gruplar da yaşam sürmektedir.

İngiltere’nin tarihi çok eski zamanlara dayanmaktadır. İskoçya ile birliği 1707 yılının mayıs ayında, Anglo Sakson Birliği ise 927 yılında gerçekleşmiştir. Toplam yüzölçümü 130.310 kilometrekare olan ülkede nüfus 2022 yılında yapılan sayımın ardından açıklanana göre 57 milyondan fazladır. Resmi olarak kabul edilen para birimi ise İngiliz Sterlini'dir.

Coğrafi açıdan İngiltere Büyük Britanya Adası'nın güneyde ve ortada 3'te 2'sini kaplamaktadır. Bunun dışında ülke Isle of Wight ve Scilly Adaları gibi açık deniz adalarını da kapsamaktadır. İngiltere ayrıca Avrupa anakarasına Britanya’daki diğer tüm bölgelerden çok daha yakın bir yerde konumlanmıştır. Fransa ve İngiltere yakınındaki Manş tüneli ile birbirine bağlıdır ancak İngiltere, Fransa’dan 34 kilometrelik bir deniz mesafesi uzaklığındadır.

Ilıman bir deniz ikliminin görüldüğü ve hakim olduğu İngiltere’de ortalama olarak kış aylarında sıcaklık seviyeleri 0 dereceden çok düşük olmaz. Yaz aylarında ise sıcaklık dereceleri 32 dereceyi aşmamaktadır. Hava genel olarak değişken ve nemli olarak gözlemlenir. Güney batı tarafından birkaç küçük kutup altı iklimi özelliği ve daha sıcak alanlar görülmektedir.

İngiltere faunası, çeşitli habitatlarda omurgalı ve omurgasız yaşam çeşitliliği ile Britanya Adaları’ndaki diğer bölgeler ile benzerlikler göstermektedir. Ulusal doğal rezervler, ülkedeki yaban hayat ve doğal özellikler bakımından da son derece önemli bir yerde görülmektedir. Genel olarak nadir türler, ulusal açıdan önemli bitkiler ve hayvanlar bulunur.

İngiltere'nin başkenti neresidir?

İngiltere’nin başkenti Londra’dır. Londra Birleşik Kralılık’ın en kalabalık kenti olma özelliğine de sahip olan bir şehirdir. Büyük Britanya adasının güneydoğusunda yer alan Thames Nehri üzerindeki Londra, iki bin yıl boyunca büyük bir yerleşim alanı olmuştur. Şehir Londra Belediye Başkanı ve Londra Meclisi yetkisinde yönetilmektedir.

Sanat, moda, finans, sağlık, eğlence, medya, araştırma ve geliştirme, ulaşım ve turizm gibi farklı alanlarda Londra dünya genelinde önde gelen kentlerden biri olarak kabul edilmektedir. Ayrıca dünyadaki en çok ziyaret edilen şehirdir ve yolcu trafiği ile ölçülebilmiş olan dünyadaki en büyük şehir hava alanına sahip olan kent olma özelliği de Londra’dadır.

Eğitim alanında da son derece gelişmiş olan Londra, Avrupa’daki en büyük yükseköğretim enstitülerine sahiptir. Belediye nüfusu 2016 yılında Birleşik Krallık nüfusunun yaklaşık %13’ünü meydana getirtmektedir ve bu rakam 9 milyon civarındadır. Dünyadaki 4 büyük miras alanı Londra’dır. Bunlar Londra Kalesi, Aziz Paul Katedrali, London Eye, Buckhingam Sarayı, Hyde Park, Trafalgar Meydanı, The Shard olarak belirlenmiştir. Bunlar dışında Londra metrosu da son derece önem taşır çünkü dünyadaki en eski yeraltı demiryolu ağı Londra metrosudur.