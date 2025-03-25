İnönü Belediyesi'ndeki çalışmalar devam ediyor

İnönü Belediyesi, ilçede çeşitli bölgelerde bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekiplerinin çalışmalar çerçevesinde, Yenice Mahalle Bahçelievler caddesinde refüj çalışması ve refüje modern aydınlatma direklerinin montajı yapıldı. Aşağı Mezarlı yolunda kepçe ve stabilize malzeme ile yol genişletme ve iyileştirme işlemi gerçekleştirildi. Orta Mahallesi, Yenice Mahallesi ile İsmetpaşa Mahallesi'nde fırın evlerinde sıva ve duvar yapımı tamamlandı. Oklubalı Aşağı Kahve çevresinde ağaçlar budanırken, Otosan Evleri girişinde ise çamaşırhanenin sıvanması yapılıp süpürge aracıyla ilçenin cadde ve sokakları temizlendi.

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, ilçe için gerçekleştirilen çalışmaların devam ettiğini açıkladı.