İnönü Belediyesi’nden ilçe içi yollarda bakım çalışmaları devam ediyor

Eskişehir’in İnönü ilçesinde, ilçe merkezinde bulunan mahalle yollarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Belediye ekipleri, ilçe sakinlerinin daha kaliteli ulaşım hizmetleri almaları için cadde ve sokaklardaki yollarını da kapsayan kapsamlı bir iyileştirme çalışması yürütüyor.

İnönü Belediyesi, ilçe genelinde yol yapım ve iyileştirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçe içerisindeki mahalle içi yollarda meydana gelen bozulmalar fen işleri ekiplerinin yoğun mesaisiyle elden geçiriliyor.

YAĞIŞLARDAN ÖNCE YOLLAR TAMİR EDİLİYOR

İnönü Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, belirlenen planlar dahilinde bozulan yollarda ilçe trafiğinin daha güvenli ve konforlu sağlanması için bakım çalışmaları devam edeceği belirtildi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır