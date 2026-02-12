HABER

İnşaat alanından 175 bin liralık hırsızlık: 2 tutuklama

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, yapımına ara verilen bir ev inşaatından yaklaşık 175 bin lira değerindeki inşaat malzemelerinin çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklandı.

İnşaat alanından 175 bin liralık hırsızlık: 2 tutuklama

Edinilen bilgilere göre, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne müracaatta bulunan E.A., Pınarbaşı Mahallesi’nde bulunan ve hava muhalefeti nedeniyle yaklaşık 20-25 gündür yapımına ara verdikleri ev inşaatı alanından, maddi değeri 175 bin TL olan playwood ve inşaat kalıp demiri malzemelerinin çalındığını beyan etti.
Müracaat üzerine çalışma başlatan Besni Asayiş Büro Amirliği ekipleri, inşaat alanı çevresi ile alternatif güzergâhlarda bulunan yaklaşık 20 güvenlik kamerasına ait 25 günlük kayıtları titizlikle inceledi. Yapılan incelemelerde, inşaat malzemelerinin kamyonetle gelen 3 şahıs tarafından çalındığı tespit edildi.
KGYS kameraları ve saha çalışmalarıyla olayı gerçekleştiren araç ve şüphelilerin kimlik bilgilerini belirleyen ekipler, şüphelilerden T.B. (31) isimli şahsın daha önce başka bir suçtan tutuklanarak cezaevinde bulunduğunu tespit etti.
Olayın diğer şüphelileri K.K. (38) ve M.G. (21) ise Asayiş Büro ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

