İnşaatta boya yapan işçi, 4'üncü kattan düşüp öldü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Cafer Güçlü (38), inşaat iskelesinde boya yaptığı sırada 4’üncü kattan düşerek, yaşamını yitirdi.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Hatip Mahallesi Mimar Sinan 2’nci Sokak üzerindeki inşaatta meydana geldi. İnşaata işçi olarak çalışan Cafer Güçlü, boya yapmak için çıktığı iskelede, dengesini kaybederek 4’üncü kattan toprak zemine düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Cafer Güçlü’nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Güçlü’nün cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

(DHA)

11 Eylül 2025
11 Eylül 2025
