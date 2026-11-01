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İnşaattan düşen işçi öldü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşen 23 yaşındaki Muhammed Elsalih, hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İnşaattan düşen işçi öldü

Olay, öğle saatlerinde Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Ceyhan Mahallesi Dulkadiroğlu Caddesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, inşaatın 4'üncü katında çalışan Suriye uyruklu Muhammed Elsalih (23), dengesini kaybederek zemine düştü.

23 YAŞINDAKİ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Muhammed Elsalih'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

CENAZESİ HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin tamamlanmasının ardından Elsalih'in cansız bedeni, Elbistan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İnşaattan düşerek yaşamını yitiren işçinin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş ölüm
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