İnşaattan düşen işçi öldü

Olay, öğle saatlerinde Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Ceyhan Mahallesi Dulkadiroğlu Caddesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, inşaatın 4'üncü katında çalışan Suriye uyruklu Muhammed Elsalih (23), dengesini kaybederek zemine düştü.
Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Muhammed Elsalih'in hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin tamamlanmasının ardından Elsalih'in cansız bedeni, Elbistan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
İnşaattan düşerek yaşamını yitiren işçinin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.