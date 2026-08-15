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İnşaattan düşen işçi yaralandı

Niğde’de çalıştığı inşaatta yaklaşık 2,5 metre yükseklikten düşen 40 yaşındaki işçi yaralandı.

İnşaattan düşen işçi yaralandı

Olay, Efendibey Mahallesi Nagihan Sokak’ta bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan H.C. (40), henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 2,5 metre yükseklikten düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi; sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnşaattan düşen işçi yaralandı 1

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İnşaattan düşen işçi yaralandı 2
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Niğde
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