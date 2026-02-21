İnşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla dövdüğü kişi öldü

Olay, geçen haftalarda Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Bayram Yürekli, olay akşamı kendisine ait inşaattan demir malzemeleri çalarken yakaladığı Ramazan Özgilik’i darbedip ağır yaraladı. Özgilik, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla önce Beyşehir Devlet Hastanesi’ne ardından da hayati tehlikesi nedeniyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. 6 gün yoğun bakımda kalan Ramazan Özgilik, geçen perşembe hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan Bayram Yürekli ise sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır