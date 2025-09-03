HABER

İnşaattan kadının 'imdat' çığlıkları yükseldi, ekipler harekete geçti! Bu halde bulundu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde inşaattan duyulan imdat çığlıkları sonrası ekipler harekete geçti. Çığlıkların yükseldiği yere gelen ekipler, merdiven boşluğuna düşen kadın yaralı halde buldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Camivasat Mahallesi 5040 Sokak'ta bulunan bir inşaat alanından yükselen "imdat" çığlığı ekipleri harekete geçirdi.

İNŞAATTAN 'İMDAT' ÇIĞLIKLARI YÜKSELDİ

Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri inşaatın zemin katındaki merdiven boşluğunda 3 metre derinlikte düşmüş halde bir kadını buldu. İtfaiye ekiplerinin merdivenle inerek bulunduğu yerden çıkarılan 35 yaşındaki A.Ç., ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MERDİVEN BOŞLUĞUNU GÖRMEMİŞ

İlk müdahalesinin ardından müşahede altına alınan A.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Hastanede yapılan görüşmede kadının alkollü olduğunu ve karanlıkta merdiven boşluğunu göremeyerek düştüğünü söylediği bildirildi.

03 Eylül 2025
