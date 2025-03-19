İnsan cildine ve sağlığına zararlı 2 bin 315 adet sahte parfüm ele geçirildi!

Antalya'da, insan sağlığına zarar verebilecek 2 bin 315 sahte parfüm, zabıta ekipleri tarafından imha edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, şehirdeki denetimlerini sürdürüyor ve hem Antalyalıların hem de şehre gelen turistlerin sağlığını korumaya özen gösteriyor. Son denetimlerde, sağlıksız ve denetimsiz imalathanelerde üretilen, içeriği belirsiz olan bu parfümler tespit edilerek toplandı. Ünlü markaların sahte etiketleriyle piyasaya sürülmek istenen ve özellikle yabancı turistleri hedef alan bu zararlı ürünler, zabıta ekiplerinin müdahalesiyle imha edilerek halk sağlığına yönelik büyük bir tehdit bertaraf edildi.

İNSAN CİLDİNE VE SAĞLIĞINA ZARARLI 2 BİN 315 ADET SAHTE PARFÜM İMHA EDİLDİ

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri Antalyalı vatandaşların ve şehre gelen ziyaretçilerin sağlığı ve huzuru için kent genelindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekiplerinin son denetimlerinde kent genelinde sağlıksız ve kontrolsüz imalathanelerde içeriği belli olmayan maddeler kullanılarak üretilen 2 bin 315 sahte parfüme el konuldu. Ünlü markaların etiketlerini kullanarak satışı yapılmak istenen, özellikle yabancı turistleri yanıltan ve halk sağlığını tehdit eden sahte ürünler zabıta ekiplerince imha edildi.

İÇERİĞİNDE KULLANILAN MADDELER BELLİ DEĞİLDİR

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amiri Volkan Sönmez, merdiven altı olarak tabir edilen parfümlerin sağlıksız şartlarda üretildiğine dikkat çekerek, "Halkımızı tehdit eden parfümlere tarafımızca el konulmuştur. 2 bin 315 parfüm imha edildi. İçeriğinde kullanılan maddelerin neler olduğu belli olmamaktadır. Bu tür ürünlere karşı tespitlerimiz neticesiyle çeşitli zamanlarda operasyonlarımız devam edecektir" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır