İnsan ömrü 150-200 yıla mı çıkacak? Tarih bile verdi, Harvard Üniversitesi'ndeki çalışmaları işaret etti

İnsan ömrü, yaşam süresi, sağlık ve geçmişten geleceğe dair birçok konunun konuşulduğu Ekol TV'deki 'Bayram Masası' programında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Oylum Talu'nun sunduğu, gazeteci Gaffar Yakınca, Fütürist Alphan Manas, Psikiyatrist Prof. Dr. Bedirhan Üstün ve Uyku Uzmanı Prof. Dr. Nejat Altıntaş'ın konuk olduğu programa "2030 yılında insan ömrünü 150-200 seneye çıkartacaklar" çıkışı damga vurdu.

"DÜNYA NÜFUSU 12 MİLYARA ULAŞACAK"

Psikiyatrist Prof. Dr. Bedirhan Üstün "Gelecekte insanoğlunu neler bekliyor?" sorusuna şöyle cevap verdi:

Bilimle birlikte geleceğe dair öngörülerde bulunmak mümkün. Gelecekte 8 milyar olan dünya nüfusu 12 milyara ulaşacak. Bir insan düşen zaman, mekan ve yer daralacak. Gelecekte hem iyi şeyler olacak hem kötü şeyler. Yalnızken bile kendimizle kalamayacağız, sürekli gözaltında olacağız" dedi.

"İSTANBUL'UN NÜFUSU ACİLEN 10 MİLYONA DÜŞMELİ"

Gelecekte nelerin değişeceğine yönelik değerlendirmelerde bulunan Fütürist Alphan Manas ise "Ben dünya nüfusunun 10 milyarı geçeceğini düşünmüyorum. Karşımızda sorun olarak bir tek Batı Afrika kaldı. Gelecekte kadınların hormon güçleri azalacak, daha az doğum olacak.İstanbul nüfusu asla 30 milyona çıkamaz. Bence İstanbul bir pik yaşayıp azalmaya başlayacak. İstanbul nüfusunun acilen 10 milyona düşürülmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

GELECEKTE TEK TİPLEŞME YAYILACAK MI?

Oylum Talu'nun ' Dünyada tek devlet, tek para birimi olursa nasıl olur?' sorusuna yanıt veren Gazeteci Gaffar Yakınca da " Zihin jimnastiği yapıyorsak bu distopik olarak ve ütopik olarak mümkün. Bence hiç güzel olmaz. Dünyada çeşit çeşit dil ve kültür var. Bence çok isabetli bir iş olmaz. Dünyanın her yerinde savaşlar var, soykırımlar var. Çok üzücü şeyler var. Bu uluslararası toplum denen şey maalesef bir kandırmaca.Dünyanın tek tip devlet olması genelde Distopya" ifadelerini kullandı.

"İNSAN ÖMRÜNÜ 150-200 SENEYE ÇIKARACAKLAR"

İnsan ömrü üzerine değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Nejat Altıntaş şöyle konuştu:

"Şu an için ölümsüzlük gözükmüyor ama Harvard Üniversitesi'nde insan ömrünü uzatmak açısından çalışmalar yapılıyor. 2030 yılında insan ömrünü 150-200 seneye çıkartacaklar. Dolayısıyla insan ömrü uzayacak. İnsanları toplum mühendisliği ile kontrol edebilecekler."