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“İnsanlık Nerede Kaldı?” tartışması: Devlet hastanesinde çekilen görüntü sosyal medyada olay oldu!

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Sedef Karatay

İstanbul Okmeydanı’ndaki Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi önünde yere uzanmış bir vatandaşın görüntüsü sosyal medyada tartışma konusu oldu. Acil servis önünde yatan kişiye çevredekilerin kayıtsız kalması, duyarsızlık tartışmalarını alevlendirdi. Görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı. Detaylar haberimizde...

İstanbul’un Okmeydanı semtinde bulunan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi önünde kaydedilen bir görüntü, sosyal medyada geniş yankı buldu ve toplumsal duyarlılık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

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“ADAM ACİLİN ÖNÜNDE BU ŞEKİL YATIYOR"

Hastanenin acil servis girişinde yere uzanmış halde yatan bir vatandaşın, çevredeki insanların kayıtsız bakışları arasında çekilen videosu, hem sağlık sistemindeki aksaklıklara hem de bireylerin duyarsızlığına yönelik sert eleştirilere yol açtı. Görüntüleri paylaşan bir kadının, “Böyle çekip atanlara kızıyordum ama yazık” notuyla dile getirdiği sitem, kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılarak Türkiye’nin dört bir yanından tepkilere neden oldu.

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“BÖYLE ÇEKİP ATANLARA KIZIYORDUM AMA YAZIK”

Görüntüyü kaydeden bir kadın, cep telefonuyla çektiği videoyu sosyal medyada paylaşarak, “Adam acilin önünde bu şekil yatıyor. Herkes kendi halinde. Böyle çekip atanlara kızıyordum ama yazık” notunu düştü. Video, kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI!

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, sağlık hizmetlerindeki aksaklıklar ve toplumsal duyarsızlığa yönelik eleştirileri gündeme taşıdı. Kullanıcılar, “İnsanlık nerede kaldı?” ve “Bu manzara içimizi sızlattı” gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi. Olay, yetkililerden açıklama beklenmesine neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İstanbul acil servis
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