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Insert ne demek? Klavyede Insert tuşu ne işe yarar? Insert tuşunun görevi ve kullanımı

Farklı dilde olan bazı kelimeler Türkçe sözlüklerde yer almasa da dijitalleşen dünya ve gitgide daha da gelişen teknoloji ile günlük yaşamda halk arasında konuşulan dilde yerini almaya başlamıştır. Insert kelimesi de teknolojik alanda kullanılan ama aslında Türkçe sözlükte yer almayan kelimelerden biridir.

Insert ne demek? Klavyede Insert tuşu ne işe yarar? Insert tuşunun görevi ve kullanımı
Ferhan Petek

Teknolojinin gelişmesi ve sanal dünya günlük konuşma diline birçok kelime, terim ve kavram katmıştır. Bunlardan biri de insört olarak telaffuz edilen insert kelimesidir. Bu kelime teknolojik olarak kullanılan ve bilgisayarların ya da klavyesi bulunan cihazların üzerinde yer alan bir tuşa verilen isimdir. Birden fazla işlevi bulunur.

Insert ne demektir? Klavyede ne işe yarar?

İngilizce bir kelime olan insert, yaygın kullanımı ile sokmak fiiline karşılık gelir. Ayrıca eklemek, takmak, yerleştirmek, araya koymak gibi farklı anlamları da bulunur. Dünya genelinde kullanımı ile bu kelime klavyede bulunan işlevli bir tuşu ifade eder. Klavyelerde yer alan insert tuşunun görevi ve kullanımı oldukça fazladır.

Insert tuşu tüm bilgisayarların klavyelerinde yer alan ve birden fazla işlevi bulunan bir tuştur. Bu tuşun başat görevi ise metin düzenlemede kullanılır. Bir metni yazarken ya da düzenlerken farenin işaret ettiği imleç nerde yer alıyorsa insert tuşu ile o kısma bir harf eklenebilir.

Klavyede Insert tuşu ne işe yarar?

Tüm klavyelerde yer alan insert tuşu etkinleştirilerek kullanılır. Bu tuş etkin olduğu zaman bir metin düzenlemesi süresinde kelimeler arasında noktalama işareti ya da harf koymaya yarar. Ana görevi metin düzenlemede imlecin olduğu yere bir yeni karakter eklemesi yapılıp yapılamayacağını kontrol etmektir.

Kullanımı son derece kolay olan insert tuşunun temel işlevleri şunlardır:

  • Metin ekleme
  • Metin üzerine yazma
  • Kısa yol olacak şekilde diğer tuşlarla birlikte kulanım (Örnek shift ile birlikte basıldığı zaman kopyala yapıştır işlemi yapar)

Metin düzenleme sırasında büyük bir kolaylık sağlayan insert tuşu bu süreci daha pratik ve kontrolü mümkün hale getiren bir tuş olma özelliğine sahiptir.

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Anahtar Kelimeler:
Klavye
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