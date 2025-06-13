Instagram'a MSN dönemini hatırlatan nostaljik özellik

Instagram, uzun süredir beklenen profil gönderi sıralamasını düzenleme (profil ızgarası düzenleme) özelliği ile birlikte yeni yaratıcılık odaklı özelliklerini kullanıma sundu. Instagram'a gelen diğer yenilikler arasında en dikkat çekici olanlardan biri de, Instagram Notes ile Spotify arasındaki entegrasyona dair.
Artık kullanıcılar, Spotify’da dinledikleri şarkıları doğrudan Instagram Notes üzerinden paylaşabilecek. Mashable'da yer alan habere göre bu özellik, tıpkı MSN dönemindeki "Ne Dinliyorum" özelliğini hatırlatıyor.
Instagram'a getirilen diğer bir özellik ise kullanıcılar tarafından en çok talep edilen özelliklerden biri olan profil ızgarası düzenleme özelliği. Bu özellik ile birlikte artık kullanıcılar profil ızgaralarındaki gönderileri yeniden sıralayabilecek. Böylece kullanıcılar içeriklerinin takipçilerine nasıl görüneceğine dair düzenleme yapabilecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum