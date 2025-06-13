Instagram'a MSN dönemini hatırlatan nostaljik özellik

Instagram, uzun süredir beklenen profil gönderi sıralamasını düzenleme (profil ızgarası düzenleme) özelliği ile birlikte yeni yaratıcılık odaklı özelliklerini kullanıma sundu. Instagram'a gelen diğer yenilikler arasında en dikkat çekici olanlardan biri de, Instagram Notes ile Spotify arasındaki entegrasyona dair.

INSTAGRAM'A MSN'İ HATIRLATAN ÖZELLİK GELDİ

Artık kullanıcılar, Spotify’da dinledikleri şarkıları doğrudan Instagram Notes üzerinden paylaşabilecek. Mashable'da yer alan habere göre bu özellik, tıpkı MSN dönemindeki "Ne Dinliyorum" özelliğini hatırlatıyor.

SPOTIFY MÜZİKLERİ INSTAGRAM NOTES’A NASIL EKLENİR?

Spotify hesabınızı Instagram’a bağlayın.

Instagram’daki DM sekmenize gidin.

Yeni bir Not oluştururken "Nota" simgesine dokunun.

“Spotify’dan Paylaş” seçeneğine dokunun.

Spotify’da hâlihazırda bir şarkı dinliyorsanız, notunuz otomatik olarak güncellenir. Dinlemiyorsanız, önümüzdeki 30 dakika içinde çalacağınız ilk şarkı otomatik olarak Not’unuzda gösterilir.

İsteğe bağlı olarak notunuza metin ya da emoji ekleyin.

“Paylaş”a dokunarak notunuzu yayınlayın.

UZUN SÜREDİR BEKLENEN ÖZELLİK DE KULLANIMA SUNULDU

Instagram'a getirilen diğer bir özellik ise kullanıcılar tarafından en çok talep edilen özelliklerden biri olan profil ızgarası düzenleme özelliği. Bu özellik ile birlikte artık kullanıcılar profil ızgaralarındaki gönderileri yeniden sıralayabilecek. Böylece kullanıcılar içeriklerinin takipçilerine nasıl görüneceğine dair düzenleme yapabilecek.