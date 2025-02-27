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Instagram'a ne oldu? Kan, şiddet, müstehcenlik... Meta'dan açıklama geldi!

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
27.02.2025 10:58
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Instagram'a ne oldu?... Bugünlerde birçok kullanıcının aklında bu soru var. Çünkü Instagram Reels algoritma sorunuyla gündemde. Instagram Reels'ta birçok kullanıcı şiddet ve cinsel imgeler içeren hassas içerikler gördüklerini söyledi. Öyle ki iddiaya göre 'Hassas İçerik Kontrolü' özelliği açık hesaplarda bile bu videolar görüldü. Bu yüzden "Instagram keşfete ne oldu?" sorusu gündeme taşındı. Instagram'ın çatı şirketi Meta'tan ise "Instagram sensitive content" sorunuyla ilgili açıklama yaptı.

Instagram'a ne oldu? Kan, şiddet, müstehcenlik... Meta'dan açıklama geldi!

Instagram milyonlarca kişinin kullandığı sosyal medya platformlarından biri. Instagram'ın özellikle de algoritma odaklı içerik önerisi sunan Reels bölümü oldukça popüler. Çok sayıda kullanıcı gününü Instagram Reels kısmında içerik kaydırarak geçiriyor. Ancak son günlerde birçok kullanıcının Instagram Reels ile alakalı şikayet ettiği ve "Instagram'a ne oldu?" diye sorduğu bir 'durum' var ve bu 'durum' oldukça dikkat çekici duruyor.

INSTAGRAM REELS'TA HASSAS İÇERİK SORUNU! 'HASSAS İÇERİK KONTROLÜ' ÖZELLİĞİ DE FAYDA ETMEDİ, "INSTAGRAM'A NE OLDU?" SORUSU SORULDU

Dünya çapında birçok Instagram kullanıcısı, sosyal medya ve çeşitli forumlar üzerinden Instagram Reels'ta şiddet ve cinsel imgeler içeren hassas içerikler gördüğünü bildiriyor. 'Hassas İçerik Kontrolü' özelliğini etkinleştirilmiş olanların bile kanlı içerikler de dahil olmak üzere çeşitli türden rahatsız edici videolara maruz kaldıkları söyleniyor.

hassas içerik

Bu gibi kullanıcı bildirimlerinin ardından "Instagram keşfete ne oldu?" sorusu da özellikle dijital dünyada gündeme taşınmış durumda.

META'DAN INSTAGRAM REELS HASSAS İÇERİK SORUNU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA!

Instagram'ın çatı şirketi Meta ise bazı Instagram kullanıcılarının Instagram Reels akışlarında önerilmemesi gereken içerikleri görmelerine neden olan bir hatayı düzelttiğini söyledi.

Meta sözcüsü, "Instagram sensitive content" sorunu (Instagram hassas içerik sorunu) olarak adlandırılabileceğimiz sorun ile ilgili CNBC'ye yaptığı açıklamada, “Bazı kullanıcıların Instagram Reels akışlarında önerilmemesi gereken içerikleri görmelerine neden olan bir hatayı düzelttik. Bu hata için özür dileriz.” ifadelerini kullandı.

INSTAGRAM KEŞFET NASIL SIFIRLANIR? INSTAGRAM KEŞFET SIFIRLAMA

Instagram hassas içerik sorunu sonrası Instagram keşfet sıfırlama yöntemleri de araştırılmaya başlandı. Çünkü Instagram kullanıcıları keşfet bölümünde karşılarına çıkan içeriklerden hoşnut olmayabilir ve keşfet bölümünü temizlemek isteyebilir.

Instagram keşfet nasıl sıfırlanır? Instagram keşfet temizleme Instagram keşfet nasıl sıfırlanır? Instagram keşfet temizleme
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