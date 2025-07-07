Instagram arkadaşlarla birlikte özelliği nedir? Instagram arkadaşlarla birlikte özelliği ne işe yarar, nasıl kullanılır?

Ülkemizde ve dünyada çok sayıda kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu Instagram, pek çok dönemde yeni özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkmaktadır. Instagram geliştirdiği yeni özelliklerle beraber kullanıcıların uygulamada geçirdiği zamanı artırmaya yönelik hamleler yapmaktadır. İnstagram’a yeni gelen bir özellik ise eski dönemlerden tanıdık olan bir özellik olarak öne çıkar. Bu özellik, Instagram arkadaşlarla birlikte özelliğidir. Bu özellik sunulduğundan beri ne işe yaradığı merak edilmektedir.

Instagram arkadaşlarla birlikte özelliği nedir?

Instagram platformu Reels bölümünde gerçekleştirdiği değişikliklerle beraber etkileşim sayısını artırmayı amaçlamaktadır. Instagram arkadaşlarla birlikte özelliğiyle ise beraber kişiler, arkadaşlarının yorum yaptığı ve beğendiği videoları reels sayfası üzerinden görüntüleyebilmektedir. Kullanıcılar, izledikleri videoyu hangi arkadaşlarının beğendiğini ya da geçici not bıraktığını görebilmektedir. Bu özellik 2019 senesinde kaldırılan eski “aktivite” akışına benzer bir dönüş niteliğinde tanımlanmaktadır.

Instagram arkadaşlarla birlikte özelliği ne işe yarar?

Instagram’a yeni gelen bu özellikle beraber kişilerin izledikleri içerik hakkında arkadaşlarıyla daha fazla etkileşime girmesini amaçlamaktadır. Fakat bu uygulama bazı kişiler açısından istenmeyen durumlar da oluşturabilir. Etkileşimde bulunulan reels videolarının tüm arkadaşlar tarafından görülmesi, kişileri daha temkinli olmaya ve bazı videoları beğenmekten kaçınmalarına sebep olabilir.

Instagram arkadaşlarla birlikte özelliği nasıl kullanılır?

Instagram, her dönemde kullanıcıların uygulama üzerinde daha fazla etkileşimde bulunmaları için yeni özellikler duyurmaktadır. Bu kapsamda Reels videolarına yeni gelen arkadaşlarla birlikte özelliği merak edilmektedir. Bu özellik ile birlikte artık kişiler reels sayfasında ekranının sağ üst bölümünde arkadaşlarının profil fotoğraflarıyla beraber bir beğeni veya yorum ikonu görebilmektedir. Bu simgelere dokunulduğunda arkadaşların beğendiği ve yorum bıraktığı diğer içerikleri de görmek mümkün hale gelmiştir. Başlangıçta herhangi bir videoyu izlerken ekranda çıkan arkadaşların bu içeriği beğendiği zannedilebilir. Fakat arkadaşların hangi içeriğe etkileşimde bulunduğunu görmek için bu simgeye dokunmak gerekmektedir.

Bu özellikle beraber kişilerin ortak ilgi alanlarına dair içeriklerde daha fazla etkileşimde bulunmaları hedeflenmektedir. Örneğin, bir diğer kullanıcının beğendiği içerikleri görüp buna kolayca yanıt verilebilir ve sosyal bağlar güçlendirilebilir. ABD'li teknoloji şirketi Meta'nın sahip olduğu sosyal medya platformunun yetkilileri bu özelliğin kişiler arasında daha fazla bağlantı kurmayı teşvik edeceğini düşünmektedir.

Instagram’ın sunduğu yeni özellikleri göremeyen kullanıcıların uygulamalarını güncellemeleri gerekmektedir. Bunun için telefonların dijital marketlerini kontrol etmek gerekir. Bu sayede Instagram arkadaşlarla birlikte özelliği kullanılabilmektedir.