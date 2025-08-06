Instagram'da mavi tik başvurusu nasıl yapılır? (2025)

Birçok sosyal medya uygulamasında olduğu gibi mavi tik, Instagram’da da hesabın gerçek kişiye ya da işletmeye ait olduğunu gösteren bir onay şeklidir. Günümüzde sosyal medyanın hayatın her alanında etkili hale gelmesiyle beraber mavi tike sahip olmak da bir prestij haline geldi. Bu işaret hesabın doğrulandığını ifade ederken, marka değeri açısından da oldukça önemlidir. Mavi tiki genellikle yüksek takipçili kişiler de görsek de günümüzde pek çok insan mavi tik sahibi olmak için araştırma yapmaktadır.

Instagram’da kimler mavi tik alabilir?

Uzun süredir devam eden mavi tik uygulaması prestijli bir sosyal medya hesabına sahip olmanın unsurlarından biridir. Eskiden sadece yüksek takipçili ünlüler, markalar ya da kamuya mal olmuş kişilerin mavi tik alabildiği bilinmekteydi. Fakat günümüzde bu durum değişti. Instagram platformunda belirli şartları yerine getiren kullanıcılara mavi tik sahibi olma hakkı tanındı. Bilhassa Instagram tarafından sunulan Meta Verified adlı ücretli abonelik sayesinde daha fazla insan mavi tik rozetine sahip olmaktadır.

Dolayısıyla gerçek ve aktif bir Instagram hesabı bulunan kişilerin mavi tik başvurusu yapması çok daha kolay hale geldi.

Instagram mavi tik rozeti alabilmek için yerine getirilmesi gereken şartlar şu şekildedir:

1. Gerçek kişi veya kurum olmak

Instagram platformu profilin arkasındaki kişinin ya da kurumun gerçek olmasına oldukça dikkat etmektedir. Bu yüzden başvurular esnasında kullanıcıdan bir kimlik ya da resmi iş belgeleri talep etmektedir. Bu açıdan sahte ya da takma isimlerle oluşturulmuş hesapların mavi tik alamayacağını söylemek mümkün.

2. Tek ve benzersiz bir hesap olmak

Mavi tik almak isteyen kişi ya da kurum adına birden fazla hesap olmamalıdır. Yine de aynı hesap için farklı dillerde açılan özel hesaplar bu kuralın dışında tutulmaktadır.

3. Herkese açık ve aktif bir profil olmak

Mavi tik almak isteyen kullanıcının hesabı herkese açık olmalıdır. Dolayısıyla hesap gizli olmamalı. Bununla beraber profil fotoğrafı olmalı ve düzenli bir şekilde içerik paylaşan aktif bir hesap olmalıdır.

4. Dikkat çekici bir hesap olmak

Platform dikkat çekici profilleri genellikle çeşitli medya ve haber kaynakları üzerinden değerlendirmektedir. Fakat bu kriteri karşılamayan kullanıcıların Meta Verified aboneliği sayesinde mavi tik alması yine de mümkün olabilir.

Ek bir bilgi olarak, profilin Instagram’ın topluluk kuralları ve kullanım şartlarına uygun olması gerekmektedir. Dolayısıyla kurallara uymayan bir hesabın doğrulanma şansı yoktur.

Instagram'da mavi tik başvurusu nasıl yapılır? (2025)

Instagram platformunda mavi tik rozeti, uzun seneler boyunca daha çok ünlüler, siyasetçiler, futbolcular ve kamuya mal olmuş kişilere verilirdi. Bu nedenle günümüzde hala pek çok insan mavi tikin sadece belli bir insan grubuna açık olduğunu düşünmektedir. Fakat Instagram, bu konuda da önemli bir değişiklik gerçekleştirdi. Günümüzde mavi tik almak için ünlü olmak gerekmemektedir. Belirli şartları yerine getiren Instagram kullanıcıları mavi tik başvurusu yapabilir ve uygulama içerisinde daha prestijli hale gelebilir.

Şartları karşıladığını düşünen kullanıcılar için Instagram mavi tik alma adımları şu şekildedir:

Instagram profilinize giriş yapın.

Profilinizin sağ üst köşesinde yer alan menü simgesine tıklayın.

Açılan menüde bulunan arama kısmına "Doğrulama" yazın.

Çıkan "Doğrulama talep et" seçeneğine basın.

Açılan formda; kullanıcı adınız, ad-soyadınız, tanındığınız isim ve hesabınızın kategorisi vb. gibi bilgileri doldurun.

Son olarak sizden resmi bir kimlik fotoğrafı istenecek. Bunu da yükledikten sonra başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Başvuru işlemi gerçekleştikten sonra Instagram ekibi başvuru sahibini detaylı bir şekilde inceler. Hesabın kamuya mal olmuş bir kişi, marka ya da kuruluş olup olmadığını değerlendirir. Bu süreçte paylaşımların kalitesi, takipçi sayısı, içeriklerin güvenilirliği gibi konular da hala dikkate alınan faktörlerden biridir. Sonucun olumlu olması halinde ise kullanıcının hesabı mavi tik rozeti ile doğrulanır.