Instagram’da paylaşım zamanlaması algoritmayı etkiler mi? Instagram paylaşım saatinin algoritmaya etkisi

Sosyal medyada içerik üreticiliği çeşitle sebeplerle önemli olabiliyor. Kişisel amaçlar, marka tanıtımları, sosyal ilişkiler, gönüllük esaslı projeler ve daha birçok amaç kullanıcılara iletilmek için içerik olarak tasarlanıyor. İçerik üreticileri için ise en temel amaç görünürlüğünü arttırıp etkileşim almak.

Instagram'da görsel içerikler çeşitli formatlarda olabilmektedir. Instagram'ın 3 temel fonksiyonu olarak "gönderi, reels ve hikaye" karşımıza çıkar. İçerik üreticileri için 3 fonksiyonu da başarıyla kullanmak önemlidir. İçerik üreticilerin başarıları da doğrudan kullanıcılardan aldıkları etkileşim ile belirlenmektedir. İçeriklerin kullanıcılara ulaştırılması ve önerilmesi de Instagram yapay zekası tarafından oluşturulan algoritmaya göre belirlenir.

Instagram'ın algoritması kullanıcı deneyimlerine göre şekillenir. Gönderilerin "ilgi çekici" olması ana amaçtır. Bu sebeple kullanıcıların alışkanlıkları, beğeni algıları ve içeriklerle hangi şartlarda etkileşime gireceklerini tespit etmek içerik üreticileri için çok önemlidir. Çünkü Instagram yapay zekası yetenek tespiti yapan bir jüri gibi çalışmaz. Önemli olan diğer kullanıcıların çeşitli yollardan geri bildirimleridir.

Eğer içerik üreticisiyseniz, kullanıcı alışkanlıklarına aşina olmanız gerekir. Neleri beğendikleri kadar ne zaman beğendikleri de analiz edilmelidir. Kullanıcıların aktif olduğu zamanlarda paylaşım yapmak önemlidir.

Instagram'da paylaşım yaptığınız saat, algoritmanın içeriğinizi kimlere ve ne kadar süreyle göstereceği konusunda dolaylı yoldan etkiye sahiptir. Instagram algoritması, temel olarak içeriklerinizin ne kadar hızlı ve yoğun etkileşim aldığını ölçerek içeriklerinizi ilgisini çekebilecek diğer kullanıcılara önerir. Kullanıcılar da özellikle aktüel içeriklerde (anlık gerçekleşen bir olayın yorumlanması gibi) trendi vaktinde yakalamaya meyillidir. Bu nedenle, takipçilerinizin en aktif olduğu zamanlarda paylaşım yapmanız, kullanıcıların kısa süreçte yapacağı etkileşimlerle (beğeni, yorum, yeni özellik ile Reelsi tekrar gönderme ve içeriği koleksiyona kaydetme gibi) oranlarını artırarak gönderinizin daha fazla kullanıcıya ulaşma ihtimalini arttırabilir.

Eğer paylaşımı takipçilerinizin çevrimiçi bulunduğu saatlerin dışında yaparsanız içerik yeterli miktarda etkileşim alamayabilir. Öte yandan global/bölgesel ayrımı da önemlidir. İçeriklerinizin hedef kitlesi kitlesi kıtalar arası kullanıcılar ise etkileşim yoğunluğunu kontrol edin. Ticari ve onaylı hesaplar için profilinizden detaylı istatistiklere ulaşabilir ve kullanıcıların aktiflik saatini detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Yani zaman aralığı ile Instagram algoritması arasında doğrudan bir bağ yoktur. Örneğin bir gece dönercisi en yüksek etkileşimini gece vakti alabilir, bu da içeriğin ilgili kullanıcılara yönlendirilmesini sağlar. Önemli olan etkileşim verecek kitlenin gerçek hayatta ekran başında bulunduğu zaman aralığını yakalayabilmenizdir.

Dikkat edilmesi gerekenler

  • Kullanıcı alışkanlıkları genellikle akşam saat 20:00 ile 23:00 arasında en yüksek etkileşim oranına ulaşır.
  • Özel günleri takip etmeniz önemlidir. Kullanıcılar özel günlerde duygusal olarak hareket eder. Konu dışındaki gönderileriniz göz ardı edilebilir ve bu Instagram için hanenize olumsuz not olarak yansıtılabilir.
  • İçeriklerde kime hitap ettiğinizi iyi analiz edin. Spesifik bir grubu hedef alıyorsanız onların vaktine uymaya çalışın. Örneğin devlet memurlarına yönelik içerikler için onların mesai saatine göre düzenleyin.
