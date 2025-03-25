HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Instagram'da profil fotoğrafını büyütme nasıl yapılır? Instagram profil fotoğrafı büyütme

Instagram'da profil fotoğrafını büyütme nasıl yapılır? Instagram profil fotoğrafı büyütme

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
25.03.2025 20:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnstagram üzerinden karşılıklı takipleşen veya gizli profili olmayan kişiler, birbirlerine ait fotoğraf, hikaye ve video gibi paylaşımları rahatlıkla görebilmektedir. Fakat hesabını gizli modda kullanan kişilerin profil fotoğrafları ya da paylaşımları gözükmeyebilir. Başka bir kullanıcının profil fotoğrafını büyütmek isteyenler ise bunun nasıl yapılacağını merak etmektedir. Peki, Instagram'da profil fotoğrafını büyütme nasıl yapılır?

Instagram'da profil fotoğrafını büyütme nasıl yapılır? Instagram profil fotoğrafı büyütme

Günümüzde en fazla kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instragram dünya çapında milyonlarca internet kullanıcısına hizmet vermektedir. Platform, fotoğraf ve video paylaşımının yanı sıra DM üzerinden sohbet etme, yeni insanlar tanıma gibi birçok amaçla kullanılır. Instagram kullanan kişiler, yeni tanıdıkları insanların veya kendilerine takip isteği gönderen kişilerin fotoğraflarını daha detaylı bir şekilde görmek isterler. Bu noktada ise Instagram profil fotoğrafı büyütme adımları merak edilmektedir.

Instagram'da profil fotoğrafını büyütme nasıl yapılır?

Instagram, birçok sosyal medya platformunda olduğu gibi kullanıcılarına profil fotoğrafı belirleme özelliği sunmaktadır. Platform, kullanıcıların profillerinde yer alan profil fotoğraflarını küçük ve yuvarlak bir ölçü içerisinde tutar. Belirli bir ölçüde yuvarlak çerçeve içinde sunulan profil fotoğrafı, kullanıcı hesaplarının tanınırlığı için önemlidir.

Instagram uygulamasının önceki sürümlerinde diğer kullanıcıların profil fotoğraflarını büyütmeye izin vermiyordu. Bunun için birçok insan çeşitli alternatif yöntemler arayışı içerisindeydi. Bunun için hizmet veren internet siteleri ve uygulamalar kullanılarak profil fotoğrafları büyütülebiliyordu.

Profil fotoğraf görme vb durumlar için kullanılan bu tür uygulamalar, her ne kadar kişilerin anlık ihtiyaçlarını karşılasa da gizlilik açısından güvenli oldukları belirsizdir. Bu yüzden güvenli uygulamaların tercih edilmesi önemlidir.

Günümüzde ise Instagram profil fotoğraflarını büyütmeye izin vermektedir. Bunun için profil fotoğrafına tıklayarak ardından fotoğraf yakınlaştırılabilir.

Başka bir büyütme işleminde ise herhangi bir program veya internet sitede kullanmadan internet tarayıcısı üzerinden gerçekleştirilir. Bunun için:

  • Tarayıcı üzerinden Instagram'a giriş yapılır ve daha detaylı görülmek istenen fotoğraf sahibinin profiline girilir.
  • Bu noktada CTRL ve U tuşlarına aynı anda basılır ve kaynak kodları sayfasına erişilir.
  • Kaynak kodları arasında arama yapmak için CTRL ve F tuşlarına basılarak arama bölümü açılır ve arama bölümüne JPEG yazılarak fotoğrafa ait kaynak kodu bulunur.
  • Arama sonucu kopyalanır ve ayrı bir sekmede açılır.

  • Bu sekmede ise merak edilen hesabın profil fotoğrafı tam boyutta görünür.

    Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Bayram günü önce evini ateşe verdi sonra itfaiye ekiplerine sopayla saldırdı!Bayram günü önce evini ateşe verdi sonra itfaiye ekiplerine sopayla saldırdı!
Maden ocağında facia! Ölü ve yaralılar varMaden ocağında facia! Ölü ve yaralılar var
Anahtar Kelimeler:
Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yarın başlıyor! 24 saat içinde yayından kaldırılacak...

Yarın başlıyor! 24 saat içinde yayından kaldırılacak...

Volkan Konak için skandal paylaşım!

Volkan Konak için skandal paylaşım!

'Altına hücüm başladı' piyasalar şaşkın!

'Altına hücüm başladı' piyasalar şaşkın!

Kimsesiz adamın duygulandıran vasiyeti 11 yıl sonra ortaya çıktı

Kimsesiz adamın duygulandıran vasiyeti 11 yıl sonra ortaya çıktı

Bayram günü evleri alev aldı! "Çocuklarımı ölüme kaldırdım"

Bayram günü evleri alev aldı! "Çocuklarımı ölüme kaldırdım"

Mahir Polat taburcu edildi, cezaevine yeniden gönderildi

Mahir Polat taburcu edildi, cezaevine yeniden gönderildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.