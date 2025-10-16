HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Instagram'dan genç kullanıcılara sıkı denetim: PG-13 dönemi başlıyor!

Instagram, genç kullanıcıların platformdaki deneyimini daha güvenli hale getirmek amacıyla PG-13 film derecelendirmelerine benzer kısıtlamalar getiriyor. Bu yeni düzenleme ile şiddet, uygunsuz dil ve zararlı davranışları teşvik edebilecek içerikler genç kullanıcılardan gizlenecek veya önerilmeyecek. Meta'nın bu adımı, gençlerin ruh sağlığı ve refahı üzerindeki olumsuz etkileri azaltmayı hedefliyor.

Instagram'dan genç kullanıcılara sıkı denetim: PG-13 dönemi başlıyor!
Sedef Karatay

Sosyal medya devi Instagram, genç kullanıcılarını koruma çabalarını bir adım öteye taşıyarak, platformdaki içeriklere PG-13 benzeri kısıtlamalar getiriyor. Meta'nın sahibi olduğu Instagram, bu yeni düzenleme ile gençlerin gördüğü içerik türlerini daha sıkı bir şekilde denetleyecek. Bu adım, ebeveynlerin ve yasa koyucuların platformun gençlerin ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri konusundaki endişelerini gidermeye yönelik önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Instagram dan genç kullanıcılara sıkı denetim: PG-13 dönemi başlıyor! 1

'GENÇ HESAPLARI' UYGULAMASI

Geçtiğimiz yıl 'Genç Hesapları' uygulamasını başlatan Instagram, bu yeni güncellemeyle genç kullanıcılar için varsayılan gizlilik ayarlarını daha da güçlendiriyor. Şiddet içeren, kozmetik işlemleri teşvik eden veya kendine zarar verme davranışlarını içeren gönderiler, genç kullanıcıların akışlarında daha az görünür hale gelecek veya tamamen engellenecek. Ayrıca, küfürlü dil içeren veya 'zararlı davranışları' teşvik edebilecek içerikler de kısıtlamalardan nasibini alacak.

Instagram dan genç kullanıcılara sıkı denetim: PG-13 dönemi başlıyor! 2

'13+' AYARI YERLEŞTİRİLECEK

Meta, bu yeni düzenlemeyle Instagram'ı genç kullanıcılar için daha güvenli bir alan haline getirmeyi amaçlıyor. Şirket, PG-13 film derecelendirmelerine benzer bir sistem kullanarak, gençlerin yaşına uygun olmayan içeriklere maruz kalmasını engellemeyi hedefliyor. 18 yaş altı kullanıcılar otomatik olarak '13+' ayarına yerleştirilecek ve ebeveyn izni olmadan bu ayarı değiştiremeyecekler. Meta, ailelerin farklı ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, ebeveynlerin gençleri için daha kısıtlayıcı bir deneyim seçmelerine de olanak tanıyacak.

'YAŞ TAHMİN TEKNOLOJİSİ'

Bu önemli güncelleme, 'Genç Hesapları'nın tanıtımından bu yana yapılan en kapsamlı değişiklik olarak öne çıkıyor. Meta, gençlerin bu kısıtlamaları aşmaya çalışabileceğini bildiği için, 'yaş tahmin teknolojisi' kullanarak gençleri doğru ayara yerleştirmeye çalışacak. Şirket, bu teknolojinin doğruluğunu artırmak için sürekli olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Instagram dan genç kullanıcılara sıkı denetim: PG-13 dönemi başlıyor! 3

Instagram'ın genç kullanıcılarına yönelik PG-13 benzeri içerik kısıtlamaları, platformun gençlerin güvenliği ve refahı konusundaki taahhüdünü gösteriyor. Bu yeni düzenleme, ebeveynlerin ve yasa koyucuların endişelerini gidermeye yönelik önemli bir adım olsa da, uygulamanın etkinliği ve olası yan etkileri yakından takip edilecek. Sosyal medyanın gençlerin yaşamındaki rolü giderek artarken, bu tür düzenlemelerin önemi de giderek artıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Askeri hastaneler, Gazze Görev Gücü...Askeri hastaneler, Gazze Görev Gücü...
İstanbul dahil 7 il bu tarihe hazırlanıyor: Tüm kurumlarda aynı anda başlayacakİstanbul dahil 7 il bu tarihe hazırlanıyor: Tüm kurumlarda aynı anda başlayacak

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.