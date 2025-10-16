Instagram'dan genç kullanıcılara sıkı denetim: PG-13 dönemi başlıyor!

Sosyal medya devi Instagram, genç kullanıcılarını koruma çabalarını bir adım öteye taşıyarak, platformdaki içeriklere PG-13 benzeri kısıtlamalar getiriyor. Meta'nın sahibi olduğu Instagram, bu yeni düzenleme ile gençlerin gördüğü içerik türlerini daha sıkı bir şekilde denetleyecek. Bu adım, ebeveynlerin ve yasa koyucuların platformun gençlerin ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri konusundaki endişelerini gidermeye yönelik önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor.

'GENÇ HESAPLARI' UYGULAMASI

Geçtiğimiz yıl 'Genç Hesapları' uygulamasını başlatan Instagram, bu yeni güncellemeyle genç kullanıcılar için varsayılan gizlilik ayarlarını daha da güçlendiriyor. Şiddet içeren, kozmetik işlemleri teşvik eden veya kendine zarar verme davranışlarını içeren gönderiler, genç kullanıcıların akışlarında daha az görünür hale gelecek veya tamamen engellenecek. Ayrıca, küfürlü dil içeren veya 'zararlı davranışları' teşvik edebilecek içerikler de kısıtlamalardan nasibini alacak.

'13+' AYARI YERLEŞTİRİLECEK

Meta, bu yeni düzenlemeyle Instagram'ı genç kullanıcılar için daha güvenli bir alan haline getirmeyi amaçlıyor. Şirket, PG-13 film derecelendirmelerine benzer bir sistem kullanarak, gençlerin yaşına uygun olmayan içeriklere maruz kalmasını engellemeyi hedefliyor. 18 yaş altı kullanıcılar otomatik olarak '13+' ayarına yerleştirilecek ve ebeveyn izni olmadan bu ayarı değiştiremeyecekler. Meta, ailelerin farklı ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, ebeveynlerin gençleri için daha kısıtlayıcı bir deneyim seçmelerine de olanak tanıyacak.

'YAŞ TAHMİN TEKNOLOJİSİ'

Bu önemli güncelleme, 'Genç Hesapları'nın tanıtımından bu yana yapılan en kapsamlı değişiklik olarak öne çıkıyor. Meta, gençlerin bu kısıtlamaları aşmaya çalışabileceğini bildiği için, 'yaş tahmin teknolojisi' kullanarak gençleri doğru ayara yerleştirmeye çalışacak. Şirket, bu teknolojinin doğruluğunu artırmak için sürekli olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Instagram'ın genç kullanıcılarına yönelik PG-13 benzeri içerik kısıtlamaları, platformun gençlerin güvenliği ve refahı konusundaki taahhüdünü gösteriyor. Bu yeni düzenleme, ebeveynlerin ve yasa koyucuların endişelerini gidermeye yönelik önemli bir adım olsa da, uygulamanın etkinliği ve olası yan etkileri yakından takip edilecek. Sosyal medyanın gençlerin yaşamındaki rolü giderek artarken, bu tür düzenlemelerin önemi de giderek artıyor.