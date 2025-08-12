HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Instagram gönderi boyutu kaç olmalı? (2025)

Görsel içeriklerin dijital platformlarda etkili bir şekilde sunulabilmesi belirli teknik ölçülere bağlıdır. Sosyal medya platformları, kullanıcı deneyimini analiz etmek için içeriklerin belirli oran ve boyutlarda paylaşılmasını önermektedir. Bu platformlardan biri de Instagram'dır. Peki, Intagram gönderi boyutu 2025 yılı itibariyle kaç olmalıdır?

Instagram gönderi boyutu kaç olmalı? (2025)
Hacer Atik

İçindekiler

  • Instagram gönderi boyutu kaç olmalı?
  • 1. Instagram kare gönderi boyutu
  • 2. Instagram dikey gönderi boyutu
  • 3. Instagram Yatay Gönderi Boyutu
  • 4. Instagram Hikaye ve Reels için uygun boyut
  • Instagram içerikleri neden doğru boyutlandırılmalı?

Instagram, görsel odaklı bir sosyal medya platformudur. Kullanıcıların fotoğraf ve video içeriklerini belirli oran ve boyutlarda paylaşılmasına olanak tanıyan bu platform, paylaşılan içeriklerin istenilen şekilde görüntülenmesini sağlamaktadır. Yanlış boyutlandırılmış içerikler kalite kaybı ve bulanıklık gibi sorunlara yol açabilmektedir. Bu durum, gönderilen etkileşim oranını düşürebilmektedir.

Instagram gönderi boyutu kaç olmalı?

Instagram, farklı gönderi türleri için belirli boyut oranları ve çözünürlük değerleri belirlemiştir. 2025 yılı itibarıyla, Instagram'da görsellerin ve videoların en iyi şekilde görüntülenebilmesi için bazı standart ölçüler bulunmaktadır. Bu standart ölçüler şu şekildedir:

1. Instagram kare gönderi boyutu

Kare gönderilerde ideal boyut 1080 x 1080 pikseldir ve bu tür gönderilerde oran 1:1 şeklindedir. Bu format, Instagram'da en yaygın kullanılan formatlardandır. Görsellerin kırpılmadan net olarak görünmesini sağlamaktadır.

2. Instagram dikey gönderi boyutu

Dikey gönderilerde ideal boyut 1080 x 1350 pikseldir ve bu tür gönderilerde oran 4:5 şeklindedir. Bu formatta gönderiler ekranda daha fazla yer kapladığı için kullanıcıların dikkatini çekmek amacıyla kullanılmaktadır.

3. Instagram Yatay Gönderi Boyutu

Yatay gönderilerde ideal boyut 1080 x 566 pikseldir ve bu tür gönderilerde oran 1.91:1 şeklindedir. Bu format, geniş açılı ve manzara fotoğrafları için oldukça uygundur.

4. Instagram Hikaye ve Reels için uygun boyut

Instagram hikayeleri ve reels içerikleri için ideal boyut 1080 x 1920 piksel ve 9:16 orandır. Bu format için metin ve önemli görsel ögelerin ekranın üst ve alt kenarlarından yaklaşık 250 piksel içeride konumlandırılması önerilmektedir.

Instagram içerikleri neden doğru boyutlandırılmalı?

Instagram, görsel odaklı bir platform olduğu için paylaşılan içeriklerin kalitesi ve yerleşimi kullanıcı deneyimini doğrudan etkilemektedir. Kullanıcıların paylaştığı fotoğraf ya da videoların boyutları önerilen boyutlara uygun olmaması durumunda içerikler otomatik olarak kırpılmaktadır. Bunun sonucunda da paylaşılan içeriklerde çözünürlük kaybı yaşanabilmekte ve görselin önemli bölümleri görüntülenememektedir. Bu da hem takipçi etkileşimini hem de içeriklerin profesyonel görünümünü olumsuz etkilemektedir.

Paylaşılan içeriklerin doğru boyutlandırılması, hem kişisel hem de kurumsal hesaplar için daha estetik bir görünüm sunmaktadır. Bunun yanında Instagram algoritması, yüksek kaliteli ve uygun formatta yüklenen içeriklere öncelik vermektedir. Bu da paylaşılan içeriklerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Amazon'dan Starlink'e rakip: Project Kuiper uyduları uzaya fırlatıldıAmazon'dan Starlink'e rakip: Project Kuiper uyduları uzaya fırlatıldı
Piknik yapmaya gittiler, korkunç manzara ile karşılaştılar! Piknik yapmaya gittiler, korkunç manzara ile karşılaştılar!

Anahtar Kelimeler:
Instagram Instagram uygulaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İflas kervanına bir şirket daha katıldı!

İflas kervanına bir şirket daha katıldı!

Kaza anında Kıvanç Tatlıtuğ ile konuşuyormuş...

Kaza anında Kıvanç Tatlıtuğ ile konuşuyormuş...

Kilometrelerce uzaktan görünüyor! Edirne'de alevler devasa boyutlara ulaştı

Kilometrelerce uzaktan görünüyor! Edirne'de alevler devasa boyutlara ulaştı

Milyonluk villalar, araçlar küle döndü! Acı tablo ortaya çıktı

Milyonluk villalar, araçlar küle döndü! Acı tablo ortaya çıktı

Yolcu otobüsü kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var

Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin! Sakın 'Evet' demeyin

Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin! Sakın 'Evet' demeyin

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.