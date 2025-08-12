Instagram gönderi boyutu kaç olmalı? (2025)

Instagram, görsel odaklı bir sosyal medya platformudur. Kullanıcıların fotoğraf ve video içeriklerini belirli oran ve boyutlarda paylaşılmasına olanak tanıyan bu platform, paylaşılan içeriklerin istenilen şekilde görüntülenmesini sağlamaktadır. Yanlış boyutlandırılmış içerikler kalite kaybı ve bulanıklık gibi sorunlara yol açabilmektedir. Bu durum, gönderilen etkileşim oranını düşürebilmektedir.

Instagram gönderi boyutu kaç olmalı?

Instagram, farklı gönderi türleri için belirli boyut oranları ve çözünürlük değerleri belirlemiştir. 2025 yılı itibarıyla, Instagram'da görsellerin ve videoların en iyi şekilde görüntülenebilmesi için bazı standart ölçüler bulunmaktadır. Bu standart ölçüler şu şekildedir:

1. Instagram kare gönderi boyutu

Kare gönderilerde ideal boyut 1080 x 1080 pikseldir ve bu tür gönderilerde oran 1:1 şeklindedir. Bu format, Instagram'da en yaygın kullanılan formatlardandır. Görsellerin kırpılmadan net olarak görünmesini sağlamaktadır.

2. Instagram dikey gönderi boyutu

Dikey gönderilerde ideal boyut 1080 x 1350 pikseldir ve bu tür gönderilerde oran 4:5 şeklindedir. Bu formatta gönderiler ekranda daha fazla yer kapladığı için kullanıcıların dikkatini çekmek amacıyla kullanılmaktadır.

3. Instagram Yatay Gönderi Boyutu

Yatay gönderilerde ideal boyut 1080 x 566 pikseldir ve bu tür gönderilerde oran 1.91:1 şeklindedir. Bu format, geniş açılı ve manzara fotoğrafları için oldukça uygundur.

4. Instagram Hikaye ve Reels için uygun boyut

Instagram hikayeleri ve reels içerikleri için ideal boyut 1080 x 1920 piksel ve 9:16 orandır. Bu format için metin ve önemli görsel ögelerin ekranın üst ve alt kenarlarından yaklaşık 250 piksel içeride konumlandırılması önerilmektedir.

Instagram içerikleri neden doğru boyutlandırılmalı?

Instagram, görsel odaklı bir platform olduğu için paylaşılan içeriklerin kalitesi ve yerleşimi kullanıcı deneyimini doğrudan etkilemektedir. Kullanıcıların paylaştığı fotoğraf ya da videoların boyutları önerilen boyutlara uygun olmaması durumunda içerikler otomatik olarak kırpılmaktadır. Bunun sonucunda da paylaşılan içeriklerde çözünürlük kaybı yaşanabilmekte ve görselin önemli bölümleri görüntülenememektedir. Bu da hem takipçi etkileşimini hem de içeriklerin profesyonel görünümünü olumsuz etkilemektedir.

Paylaşılan içeriklerin doğru boyutlandırılması, hem kişisel hem de kurumsal hesaplar için daha estetik bir görünüm sunmaktadır. Bunun yanında Instagram algoritması, yüksek kaliteli ve uygun formatta yüklenen içeriklere öncelik vermektedir. Bu da paylaşılan içeriklerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamaktadır.