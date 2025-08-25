En çok kullanılan platformlardan biri olan Instagram, kullanıcılarına fotoğraf ve video paylaşmaya olanak tanır. Bu paylaşımlar topluluk kurallarını ihlal etmedikçe uygulamada kalır. Bazen yanlışlıkla silme işlemi yapılabilir. Bu gibi durumlarda gönderinin geri gelip gelmeyeceği merak konusudur.

Instagram gönderisi silinince geri gelir mi?

Instagram’da bir gönderi silindiğinde bu içerik anında profilden kaldırılır ve takipçilerin erişimine kapanır. Ancak bu silme işlemi aslında kalıcı değildir. Instagram, kullanıcı hatalarına karşı bir güvenlik katmanı olarak "Son Silinenler" adlı bir bölüm sunar. Instagram silinen gönderi geri alma artık mümkündür. Bu özellik sayesinde silinenler 30 gün boyunca bu klasörde saklanır. Fotoğraflar, videolar ve reels içerikleri silindikten sonra 30 gün boyunca bu bölümde tutulur.

Hikayeler ise normal süresi dolduysa ve silinmişse yalnızca 24 saat boyunca bu klasörde kalır. Kullanıcılar isterlerse bu süre içinde gönderiyi geri yükleyebilir ya da kalıcı olarak silebilir. Böylece yanlışlıkla silinen ya da silindikten sonra tekrar paylaşılmaya karar verilen içerikler 1 ay içerisinde geri getirilebilir.

Instagram'da silinen gönderiyi geri getirme

Silinen bir gönderiyi geri getirmek için yapılması gerekenler oldukça basittir. Profilinize girip sağ üstteki üç çizgi simgesine dokunduktan sonra açılan menüden "Hareketlerim" seçeneğine girilir. Buradan "Son silinenler" bölümüne ulaşılabilir. Bu klasörde yer alan gönderiler arasından geri yüklemek istediğiniz içeriği seçip "Geri Yükle" komutuyla işlemi tamamlayabilirsiniz.

Bu işlemi gerçekleştirmek için hesabınızın kimliğini doğrulamanız gerekebilir. Instagram bu noktada, hesabın gerçekten size ait olduğunu teyit etmek amacıyla e-posta ya da telefon yoluyla güvenlik kodu gönderir. Kod onaylandıktan sonra içerik yeniden profilinize eklenir ve herkes tarafından görülmeye başlar.

Eğer gönderi 30 gün içinde “Son Silinenler” bölümünden geri alınmazsa, sistem bu içeriği kalıcı olarak siler. Bundan sonra gönderiyi kurtarmanın teknik olarak bir yolu yoktur. Yani kullanıcı, gönderisini hem profilden silip hem de bu klasördeki süresini doldurursa, o içerik tamamen kaybolur. Bu yüzden gönderi silme işlemi yapılırken iki kez düşünmek ya da yanlışlıkla silinen bir içeriği vakit kaybetmeden geri yüklemek son derece önemlidir.