Instagram takipçi sayısı nasıl artırılır? Instagram takipçi artırma yöntemleri

Hem firmalar hem de bireyler tarafından kullanılabilen Instagram platformu sadece eğlence amaçlı olarak değil iş hayatında da kullanılabilmekte, bir nevi iş istihdamı sağlayan bir dijital platforma dönüşmektedir. Popülerliği her geçen gün daha da artan ve kullanım alanı genişleyen Instagram hesabı üzerinden hem bireyler hem de firmalar bilinirliklerini, tanınırlıklarını arttırmaktadır. Birçok firma Instagram üzerinden açtığı hesaplar aracılığı ile satış yapabilirken birçok firma da marka değerini arttırarak daha çok kişiye ulaşabilmektedir.

Kişilerin ya da firmaların isim ve marka bilinirliklerini arttırmaları, Instagram platformu kapsamında belirledikleri hedef kitle ile etkileşim sağlamakla ve takipçi sayısını arttırmakla doğru orantılı olarak ilerlemektedir. Reklam alınabilen, çeşitli tanıtımların yapılabildiği, bireysel kullanıcıların isimlerini, kurumsal kullanıcıların ise markalarını tanıtabildiği Instagram platformunda takipçi sayısını arttırabilmek mümkün olabilmektedir. Takipçilerin organik olması önem verilen bir durum olmakla birlikte hem mevcut takipçi sayısını korumak hem de üzerine daha fazla sayıda takipçi eklemek için çeşitli yöntemler bulunmaktadır.

Instagram takipçi sayısı nasıl artırılır?

Mevcut profili hedef kitleye uygun olarak düzenlemek, içerikleri özgün ve düzgün olarak hazırlamak ve doğru saatlerde paylaşmak mevcut hesabın büyüyebilmesi adına son derece önemli kabul edilmektedir. Instagram platformunda hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için takipçi arttırabilmek adına bazı adımları uygulamak yeterli olacaktır. Bu adımlar şunlardır:

Açılan bireysel ya da kurumsal profilin amacı ve hedef kitlesi belirlenmelidir.

Belirlenen hedefler doğrultusunda içerikleri üretmek için bir strateji oluşturulmalıdır.

Profil en yüksek etkileşime uygun olacak şekilde düzenlenmelidir.

Son zamanların gözde özelliklerinden biri olan Reels paylaşımları yapılmalı ve öncelikli tutulmalıdır.

Paylaşımların ne zaman yapılacağı istatistikler değerlendirilerek belirlemelidir.

Dikkat çekici yazılar, video ve görsellere eklenerek hikaye ya da gönderi paylaşımları yapılmalıdır.

Nokta atışı, en güncel, en geçerli etiketler araştırılarak yapılan paylaşımlara uygun olarak kullanılmalıdır.

Mevcut hesaba uygun bir paylaşım planı yapılmalı ve bu plana sadık kalınmalıdır.

Hesabın takip edeceği kişiler ya da kurumlar dikkatle seçilmelidir. Takip edilecek kullanıcılar seçilirken onların ilgisini çekmek hedeflenmelidir.

Diğer kullanıcılar ile etkileşim içinde olunmalıdır. Gelen yorumlara olabildiğince hızlı ve içten yanıtlar verilmelidir.

1 saatte 50 civarında kullanıcı takip edilmelidir.

Instagram üzerinden reklam verilmelidir.

Diğer kullanıcılar hesabı takip etmeye davet edilmelidir.

Uygulanan tüm yöntemlerin sonuçları düzenli olarak takip edilmeli ve sonuçlar değerlendirilerek buna göre güncellemeler yapılmalıdır.

Takipçi sayısını arttırabilmek için mevcut bireysel ya da kurumsal hesabını hedef kitlesi ile genel hedefi önceden belirlenmelidir. Tüm paylaşımlar ve hesap içi etkinlikler bu hedefler doğrultusunda planlanmalıdır.

Markanın hikayesi ya da özel hesap ise kişinin hakkında bazı verilebilecek bilgiler profilde paylaşılmalıdır.

Kitle iletişimi, Instagram hesabı için çok önemli olduğundan kişiler ile etkileşim içinde bulunulması önemlidir.

Marka tanınırlığını arttırabilmek hesabın bilinirliğini ve takipçi sayısını arttırabilmek adına geri dönüşler yanıtsız bırakılmamalıdır.

İçeriklerin özgün olması da çok önem verilen bir konudur. Üretilen içerikler planlı ve bir stratejiye göre oluşturulmalıdır. Farklı hesaplar ile bu içerikleri kullanarak etkileşim içine girilebilir. Satın alma yolu ile takipçi edinilmemeli, mutlaka organik takipçiye sahip olunarak organik takipçiler hedeflenmelidir.

Önerilen tüm adımlar ve ipuçları hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal kullanıcılar, firmalar ve markalar için geçerlidir. Kişiler ya da kurumlar isimlerini ya da ürünlerini Instagram profillerini doğru kullanarak tanıtabilir ve takipçi sayısını bu yolları kullanarak arttırabilirler.