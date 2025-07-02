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Instagram yeniden paylaşma (repost) nasıl kaldırılır ve geri alınır? Instagram yeniden paylaşma (repost) geri alma ve kaldırma

Kullanıcı sayısı her geçen gün biraz daha artan sosyal medya platformları arasında en popüler olanlarından biri de Instagram olarak kabul edilmektedir. Diğer birçok yeni sosyal medya platformuna göre daha eski olsa da Instagram'a yeni güncellemeler ile yeni birtakım özellikler getirilmektedir.

Instagram yeniden paylaşma (repost) nasıl kaldırılır ve geri alınır? Instagram yeniden paylaşma (repost) geri alma ve kaldırma
Ferhan Petek

Sosyal medyanın her geçen gün popülerliği ve kullanıcı sayısı daha da artar hale gelmiştir. İnsanlar günlük hayatlarını, yedikleri yemekleri, içtikleri içecekleri gezdikleri yerleri sosyal medya ortamlarında paylaşmaktadırlar. Bir tür akım haline gelen bu durumun başladığı sosyal medya mecralarının başında Instagram gelmektedir. Sürekli geliştirilen yeni uygulamalar arasında oldukça eski tarihli olan Instagram her ne kadar diğerlerinden daha eski olsa da Instagram'a çeşitli güncellemeler getirilmekte ve geliştirmeler yapılmaktadır.

Instagram yeniden paylaşma (repost) geri alma ve kaldırma işlemi neden yapılır?

Instagram, kullanıcılarının gönderilerinin direkt olarak ana akışta yeniden paylaşmalarına da imkan tanımaktadır. Bu imkan yeniden paylaşma (repost) olarak adlandırılmaktadır. Birçok farklı özelliği ve kullanıcılarına sunduğu hizmetleri bulunan Instagram bu özelliği ile de dikkat çekmektedir.

Dünyadaki en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram, çok uzun süredir beklenen repost özeliğini hayata geçirmiştir. Instagram’ın yeniden paylaşma (repost) adı ile sunduğu bu hizmet sayesinde kullanıcılar paylaşım yaptıkları gönderimleri yeniden paylaşabilmektedir. Bu noktada gündeme gelen ve merak edilen bir diğer konu da yapılan yeniden paylaşma repost işleminin nasıl geri alınacağıdır.

Instagram yeniden paylaşma (repost) nasıl kaldırılır ve geri alınır?

Instagram uygulamasının repost özelliği kullanıcıların hem kendi paylaşımlarını hem de başkalarının gönderilerini ana akışta paylaşmalarını sağlayan bir özelliktir. Bu paylaşımları isteğe göre geri alabilmek de mümkündür. Bu geri alma işlemi için birkaç adım uygulamak yeterli olacaktır.

  • Repost yapılmış ve yeniden paylaşılmış olan bir gönderi kaldırılmak isteniyorsa paylaşım yapan kullanıcının kendi profiline girmesi gerekir.
  • Instagram yeniden paylaşma (repost) geri alma ve kaldırma işlemi yapabilmek için profildeki repost kısmına gelinir.
  • Kaldırılmak istenen söz konusu repost edilmiş gönderinin sağ kısmında beğeni, yorum ve paylaşım simgelerinin arasında yer alan ortası tikli repost simgesi bulunur.
  • Bu simgeye tıklayıp "sil" demek yeterli olacaktır.
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Instagram
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