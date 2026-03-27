İnternet üzerinden tuzak kurarak gasp ve dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon: 11 tutuklama

Ankara’da internet üzerinden cinsel birliktelik vaadiyle erkekleri tuzağa düşürerek gasp ve dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 11 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet ile Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli kadınların internet üzerinden verdikleri ilanlarla erkeklerle iletişime geçtikleri belirlendi. Şüphelilerin buluşma sırasında ikamet kapısını açarak birlikte hareket ettikleri kişilerle mağdurları silah göstermek suretiyle darp ettikleri, para ve değerli eşyalarını zorla aldıkları tespit edildi.

Aynı şüphelilerin bazı olaylarda ise hileli davranışlarla cinsel birliktelik yaşanacağı izlenimi vererek mağdurlardan para aldıkları ve bu yolla dolandırıcılık suçunu işledikleri ortaya çıktı.

Yapılan teknik takip ve dinlemeler sonucunda 20 ayrı olayda toplam 23 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler hakkında 24 Mart 2026 tarihinde gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda 22 şüpheli ile 1 suça sürüklenen çocuk yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 27 Mart 2026 tarihinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14’ü ile 1 suça sürüklenen çocuk tutuklama talebiyle, diğer şüpheliler ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkemece 11 şüpheli tutuklanırken, 1 suça sürüklenen çocuk hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

