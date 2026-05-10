Hantavirüs alarmı: Dünyanın en izole adalarından birine paraşütle indiler

Güney Atlantik’te yer alan ve dünyanın en izole yerleşimlerinden biri olarak bilinen Tristan da Cunha Adası’nda dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi. İngiltere Savunma Bakanlığı, hantavirüs şüphesi bulunan bir İngiliz vatandaşına destek sağlamak amacıyla özel bir askeri ekibin adaya paraşütle indirildiğini duyurdu.

SAĞLIK EKİBİ VE TIBBİ MALZEMELER HAVADAN ULAŞTIRILDI

İngiliz ordusuna bağlı 16 Air Assault Brigade bünyesindeki 6 paraşütçü ile 2 askeri sağlık görevlisi, Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait A400M nakliye uçağından adaya atladı. Aynı operasyon kapsamında oksijen tüpleri ve çeşitli tıbbi ekipmanlar da havadan bırakıldı.

Savunma Bakanlığı, bunun İngiliz ordusunun insani yardım amacıyla sağlık personelini paraşütle bölgeye ulaştırdığı ilk operasyon olduğunu açıkladı. Yetkililer, adadaki oksijen stoklarının kritik seviyeye inmesi nedeniyle bu yöntemin en hızlı seçenek haline geldiğini belirtti. Daily Star'da yer alan bilgilere gör; Tristan da Cunha’da havaalanı bulunmuyor ve adaya normal şartlarda yalnızca gemiyle ulaşılabiliyor. Adada 221 kişi yaşıyor.

VAKA, HANTAVİRÜS SALGINININ YAŞANDIĞI GEMİYLE BAĞLANTILI

Söz konusu İngiliz vatandaşının, hantavirüs vakalarının görüldüğü MV Hondius adlı kruvaziyer gemisinden 14 Nisan’da Tristan da Cunha’da indiği bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 28 Nisan’da belirtiler göstermeye başlayan şahıs şu anda adada izole şekilde takip ediliyor.

GEMİ TENERİFE’YE ULAŞTI, YOLCULAR TAHLİYE EDİLİYOR

Hantavirüs vakalarının ardından günlerdir takip edilen MV Hondius, 10 Mayıs Pazar günü İspanya’nın Tenerife Adası açıklarına ulaştı. Gemide bulunan yolcuların ülkelerine gönderilmesi için tahliye süreci başlatılırken, İngiliz yolcuların özel uçakla ülkeye götürülmesi planlandı. İngiliz yetkililer, gemide bulunan İngiliz vatandaşlarının şu anda belirti göstermediğini ancak dönüşlerinin ardından 45 gün boyunca izolasyonda tutulacaklarını açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada İngiliz vatandaşlarının güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, uluslararası makamlar ve Tristan da Cunha yönetimiyle yakın çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

SALGINDA CAN KAYIPLARI YAŞANDI

MV Hondius’la bağlantılı hantavirüs vakalarında şu ana kadar 8 kişi kayıtlara geçti. Bunların 6’sı doğrulanmış, 2’si şüpheli vaka olarak açıklandı. Salgında 3 kişi hayatını kaybetti. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, vakalar arasında 3 İngiliz vatandaşının bulunduğunu; bunlardan ikisinin doğrulanmış vaka olarak Güney Afrika ve Hollanda’da tedavi gördüğünü, Tristan da Cunha’daki kişinin ise şüpheli vaka olarak izlendiğini duyurdu.