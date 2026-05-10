Papağanın alışveriş keyfi

Düzce’de sahibinin peşinden bir an olsun ayrılmayan ve alışveriş merkezlerinde onunla birlikte vitrinleri gezen sultan papağanı, görenlerin ilgi odağı oluyor.

Emekli olduktan sonra vaktinin büyük bölümünü hayvanlarına ayıran 60 yaşındaki Abuzer Kayacı, sultan papağanıyla kurduğu özel bağla dikkati çekiyor. Sahibinin yanından bir an bile ayrılmayan papağan, market ve alışveriş merkezi (AVM) gezilerinde Kayacı’ya eşlik ediyor. Sahibi vitrinleri incelerken onun adımlarını saniye saniye takip eden papağan, kentte görenlerin yüzünde tebessüm oluşturuyor.

"Uçuyor, yine gelip beni buluyor"
Hayvanları çok sevdiğini ve onların hayatında vazgeçilmez bir yer tuttuğunu belirten Azmi Kayacı, "Hayvanların her türlüsünü seviyorum. Onlar benim olmazsa olmazım. Hayvanlar benim için ön planda. Alışverişe gittiğimde papağınımla beraber gidiyorum. Peşimden geliyor. Milletin de dikkatini çekiyor. Ben de çok mutlu oluyorum, seviyorum. Bugüne kadar kaybolma olayı yaşamadım. Uçuyor, yine gelip beni buluyor" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Papağan
