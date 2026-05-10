Yayaya çarpmamak için kendi canını hiçe saydı

Kaza, Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Eski Otogar Kavşağı’ndan meydana geldi. Karayolları istikametine seyir halindeki motosiklet sürücüsü Ç.K. kavşağa gelmeden yola aniden fırlayan yayaya çarpmamak için aracın direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı Ç.K. olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

