Interpol'ün aradığı Golani Çetesi'ne darbe: 250 bin liraya tetikçi tutmuşlar

Interpol tarafından aranan suç örgütü lideri Kenan Özcan’ın da bulunduğu Golani Çetesi'ne operasyon düzenlendi. 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken suç örgütünün 250 bin liraya tetikçi tuttuğu da ortaya çıktı.

Bursa merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin ortaklarına yönelik silahlı saldırı hazırlığı tespit edildi.

Olayla bağlantılı iki şüpheli, bir adet ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ile yakalandı.

250 BİN LİRAYA TETİKÇİ TUTMUŞLAR

Yapılan çalışmalar sonucunda, örgüt lideri Kenan Özcan’ın örgüt yöneticisi A.K. üzerinden talimat verdiği, A.K.’nın ise örgüt üyeleri S.D. ve A.A.A.’ya tetikçi bulmaları yönünde emir verdiği, bunun üzerine şüphelilerin 250 bin lira karşılığında kurşunlama eylemi organize ettikleri ortaya çıktı.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bursa merkezli, İstanbul, Hatay, Mersin, Antalya ve Eskişehir illerini kapsayan geniş çaplı operasyonda, S.D., A.A.A., B.M., M.K., A.N.D., M.M., M.K.A., M.A., T.G., E.Ö., E.T., yakalandı.

Emniyet yetkilileri, kamu düzenini tehdit eden organize suç örgütlerine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

