inventiv Genel Müdürü Çağlayan Yıldırım: “10 yılda 200’e yakın kuruma teknoloji altyapısı geliştirdik”

Multinet Up iştiraki olarak, kapalı devre ödeme sistemlerine ihtiyaç duyan kurumlar için yenilikçi çözümler geliştiren ve siber güvenlik hizmetleri sunan inventiv, 10'uncu yılını kutluyor.

inventiv, 98 kişilik ekibiyle farklı sektörlerde kurumların dijital dönüşüm süreçlerinde aktif rol oynuyor. Şirketin 10 yıllık büyüme yolculuğu, teknoloji yatırımları, Ar-Ge yapılanması ve siber güvenlik alanındaki stratejik çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan inventiv Genel Müdürü Çağlayan Yıldırım şu ifadeleri kullandı;

Bu yolculuğa 2016 yılında 23 kişilik bir ekiple çıktık, bugün ise yaklaşık 100 kişiyiz. Geçen 10 yılda 25 farklı sektörden yaklaşık 200 kuruma teknoloji altyapısı geliştirdik. Özellikle ödeme sistemleri, dijital cüzdan teknolojileri ve güvenlik danışmanlığı gibi alanlarda önemli bir uzmanlık oluşturduk. Son yıllarda ise odağımızı daha çok yapay zeka ve veri analitiği temelli çözümlere yönlendirdik. Kurumların operasyonel verimliliğini artıran, müşteri deneyimini geliştiren ve karar alma süreçlerini daha öngörülebilir hale getiren teknolojiler geliştirmek amacıyla Ar-Ge yatırımlarımıza hız verdik. Bugün 51 kişilik Ar-Ge ekibimizle iş süreçlerini optimize eden ve karar mekanizmalarını güçlendiren çözümler üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca, siber güvenlik tarafında sızma testi, siber saldırı simülasyonu, ISO27001 danışmanlığı, uygulama güvenliği ve farklı güvenlik çözümleriyle kurumların risklerini daha proaktif yönetmesine destek oluyoruz.

“Kullanıcılara tek platformda bütünleşik bir deneyim sunacağız”

Multinet Up ekosisteminin teknoloji ve inovasyon geliştiricisi olarak MultiPay uygulamasını sürekli geliştiriyor, kullanıcı deneyimini daha ileri taşımaya odaklanıyoruz. Günümüzde kullanıcı beklentilerinin daha hızlı, entegre ve kesintisiz dijital deneyimlere yöneldiğini görüyoruz. Bu doğrultuda farklı ihtiyaçlara tek noktadan yanıt verebilen bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde ise MultiPay, MultiFlex ve MultiTravel çözümlerini tek bir deneyimde buluşturacak SuperApp’i hayata geçirmeyi planlıyoruz.

“Yeni dönemdeki ilk hedefimiz ihracatımızı artırmak”

Bugün teknoloji yatırımlarında asıl belirleyici unsurun doğru mimariyi kurmak ve bu mimariyi ölçeklenebilir hale getirmek olduğunu görüyoruz. Bu doğrultuda inventiv olarak odağımızı, veri ve yapay zekayı merkeze alan, güvenlik katmanıyla entegre çalışan ve iş sonuçlarına doğrudan etki eden çözümler geliştirmeye yönlendirdik. Ar-Ge yapılanmamızı bu yaklaşım üzerine konumlandırarak yalnızca ürün geliştiren değil, kurumların karar alma süreçlerini daha öngörülebilir ve yönetilebilir hale getiren bir teknoloji partneri olmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde bu yetkinliği uluslararası pazarlara daha güçlü şekilde taşıyarak teknoloji ihracatımızı artırmayı ve Türkiye’den çıkan yüksek katma değerli teknoloji üretiminin küresel ölçekte daha görünür olmasına katkı sağlamayı önceliklendiriyoruz.

