iOS 26.2'de izi bulundu: iPhone'lara deprem uyarı sistemi mi geliyor?

Android kullanıcıları uzun bir süredir deprem uyarı sisteminden faydalanıyor. Google’ın geçtiğimiz yıllarda kullanıma sunduğu bu sistem, depremleri saniyeler içinde tespit ediyor ve etkilenecek bölgelere önceden bildirim gönderiyor. Bu sayede ülkemiz başta olmak üzere Japonya ve ABD gibi birçok ülkede kullanıcılar deprem dalgaları ulaşmadan önce uyarı alabiliyor.

Son olarak ise Apple'ın benzer bir adımı iPhone tarafında atmaya hazırlandığı iddia edildi. Bu iddianın temel dayanağı ise Apple'ın iOS 26.2 beta sürümünde yer alan "Gelişmiş Güvenlik Uyarıları" (Enhanced Safety Alerts) isimli yeni bir ayar.

IOS 26.2'DE GÖRÜLEN YENİ AYAR: "GELİŞMİŞ GÜVENLİK UYARILARI"

9to5Mac'te yer alan habere göre, Apple, iOS 26.2 sürümünde Gelişmiş Güvenlik Uyarıları (Enhanced Safety Alerts) adlı yeni bir ayar üzerinde çalışıyor. Bu ayar, iOS 26.2 geliştirici betasının yeni sürümünde, Ayarlar > Bildirimler menüsünde Gelişmiş Uyarılar (Enhanced Alerts) adıyla yer alıyor.

Habere göre, yeni Gelişmiş Güvenlik Uyarıları (Enhanced Safety Alerts) seçeneğine dokunulduğunda, desteklenen bölgelerdeki kullanıcılar; deprem uyarıları ve yakın tehdit uyarıları için anahtarları açıp kapatabilecekler.

Ayrıca, “Gelişmiş Güvenlik Uyarılarının zamanlamasını ve güvenilirliğini artırmak için yaklaşık konumu Apple ile paylaşan” bir gizlilik seçeneği de mevcut.

Yeni Gelişmiş Güvenlik Uyarıları seçeneği, hâlihazırda iOS'ta bulunan Hükümet Uyarıları bölümüne ekleniyor. Bu bölümde AMBER (America's Missing: Broadcast Emergency Response) uyarıları, Kamu Güvenliği Uyarıları, Test Uyarıları ve Acil Durum Uyarıları yer alıyor. Yeni ayarda ise konum hassasiyeti ve ses üzerinde daha ayrıntılı kontroller bulunuyor.

IPHONE'LARA DEPREM UYARI SİSTEMİ Mİ GELİYOR?

Yeni Gelişmiş Güvenlik Uyarıları seçeneğine dayanarak; Android cihazlarda uzun süredir bulunan Android deprem uyarı sistemine benzer bir adımın Apple tarafından da atılacağı öne sürülüyor. Böylece Apple'ın iPhone kullanıcılarını deprem gibi doğal afetler öncesinde bildirim göndereceği iddia ediliyor.