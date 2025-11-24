HABER

iOS 27 'Snow Leopard' gibi olacak: iPhone'lar performans ve yapay zekâya odaklanacak

Apple, iOS 26 ile birlikte iPhone’lara Liquid Glass tasarım dilini getirirken, bir sonraki büyük adımını performans ve yapay zekâ odağında atmaya hazırlanıyor. İddiaya göre iOS 27, tıpkı Snow Leopard döneminde olduğu gibi hata düzeltmeleri ve iyileştirmeleri ve Apple Intelligence tabanlı yapay zekâ özellikleriyle “temeli güçlendiren” bir güncelleme olacak.

Enes Çırtlık

Apple, iOS 26 ile birlikte iPhone yazılımında tasarım değişikliğine gidip, Liquid Glass adlı yeni arayüz diline geçerken, bir yandan da uzun vadede işletim sistemlerinin temelini güçlendirecek adımlar planlıyor. Şirketin yol haritasına dair kulislerde, yeni görsel stil sahneye çıktıktan sonra odağın bu kez performans, stabilite ve yapay zekâ entegrasyonunu derinleştirmeye kayacağı konuşuluyor.

'SNOW LEOPARD' GİBİ BİR iOS 27 YOLDA

Bloomberg'den Mark Gurman'ın iddiasına göre, iOS 26’nın kapsamlı tasarım yenilemesinin ve Liquid Glass’ın platform genelinde sahneye çıkmasının ardından Apple, Snow Leopard tarzı bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

Snow Leopard, 2009’da Mac OS X Leopard’ın çıkışının ardından ince iyileştirmeler ile kalite kontrolüne odaklanan bir MacOS işletim sistemi güncellemesiydi. Apple, yazılımın çekirdek parçalarını yeniden yazmış, hataları gidermiş ve eski kodları kaldırmıştı.

iOS 27 Snow Leopard gibi olacak: iPhone lar performans ve yapay zekâya odaklanacak 1

İddiaya göre Apple, Snow Leopard ile yaptığını gelecek yıl yeniden yapacak ve iOS 27 ve gelecek yılın diğer büyük işletim sistemi güncellemelerinde (macOS 27 dâhil) yazılımın kalitesini ve temel performansını geliştirmeye odaklanacak.

YENİ ÖZELLİKLER DE OLACAK: ÖNCELİK YAPAY ZEKÂ

Yine de, “yeni özellik yok” şeklindeki pazarlamaya rağmen, 2009’daki Snow Leopard nihayetinde bir dizi geliştirme sunmuştu. Bunlar arasında yeniden tasarlanan Safari 4, Microsoft Exchange desteği, tamamen yeni QuickTime X oynatıcısı, daha yüksek çözünürlüklü görüntülü arama ve Mac App Store’un ilk sürümü için altyapı desteği yer alıyordu.

Benzer şekilde, gelecek yılın Apple işletim sistemlerinin de yeni özellikler içermesi bekleniyor. Ancak iddiaya göre bunların odağı yapay zekâ olacak. Bu da, gelecek yılki yükseltmelerin büyük ölçüde performans ve yapay zekâ etrafında şekilleneceği anlamına geliyor.

YAPAY ZEKÂ YENİLİKLERİ

Gurman'ın iddialarına göre;

Yapay zekâ cephesinde daha dramatik değişiklikler hazırlanıyor. Bunlara iOS 26.4’te Siri sesli asistanının uzun zamandır beklenen yükseltmesi ve iOS 27’de yapay zekânın ek uygulamalara dokunması da dâhil. Bu, gelecek sonbaharda devreye girmesi planlanan, Health+ aboneliğine bağlı sağlık odaklı bir yapay zekâ ajanını ve hem ChatGPT hem de Perplexity’ye rakip olacak şekilde tasarlanan yapay zekâ destekli web aramasının genişletilmesini kapsıyor.

Apple, dahili olarak Veritas adlı tam teşekküllü bir sohbet botu uygulamasını da test ediyor. Bu uygulama, yeniden tasarlanan Siri mimarisi için metin tabanlı bir deneme alanı görevi görüyor.

Ayrıca, yapay zekâ yükseltmeleri devasa bir öncelik ve şirket genelinde mühendislik ekipleri bunlar üzerinde çalışıyor. Craig Federighi’nin yazılım mühendisliği grubunda, akıllı sistem deneyimi kıdemli başkan yardımcısı Sebastien Marineau, kullanıcıya dönük Apple Intelligence geliştirmeleri üzerinde çalışıyor ve Vision Pro’nun geliştiricisi Mike Rockwell’in Siri tarafına liderlik ediyor.

Şirket, Google ile de iş birliği yaparak Gemini teknolojisini Apple Foundation Models’a getiriyor.

UFAK DOKUNUŞLAR DA OLACAK

Mark Gurman, Snow Leopard, Leopard’daki arayüz yenilemesine ufak dokunuşlar yaptığı gibi, iOS 27’nin de iOS 26 ile gelen yeni stil üzerinde bazı ayarlamalar içereceğine inanıyor.

iOS 27 ve diğer tüm Apple işletim sistemi güncellemelerinin Haziran ayında düzenlenmesi beklenen Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda tanıtılması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone iOS
