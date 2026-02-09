iOS 27, WWDC 2026’da tanıtılacak: Odak performans ve daha kişisel Siri

Apple bir yandan iOS 26'nın yeni ara sürümleri üzerinde çalışırken, bir yandan da iOS 27'yi hazırlıyor. Ancak iOS 27 daha 'mütevazi' özelliklere sahip olabilir.

IOS 27 'İYİLEŞTİRMEYE' ODAKLANACAK

Bloomberg'den Mark Gurman, iOS 27'nin bu yıl Apple'ın 2026 Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) tanıtılacağını belirtti. Güncelleme daha fazla Apple Intelligence iyileştirmesi sunacak olsa da, etkinliğin bu yıl oldukça sakin geçmesi öngörülüyor.

İddiaya göre iOS 27'nin öne çıkan yeni özelliği, "sohbet robotu arayüzüne sahip daha kişiselleştirilmiş bir Siri" olacak. Ancak genel olarak performans iyileştirmelerine, hata düzeltmelerine ve tasarıma yapılacak ince ayarlara odaklanılacak.

Gurman, iOS 26.4'ün ilk beta sürümünün 23 Şubat haftasında geliştiricilere sunulacağını ve bu sürümün Siri'de uzun zamandır beklenen iyileştirmelerin bazı bileşenlerini içereceğini de ekledi.

WWDC 2026'nın Mart ayı sonlarına doğru duyurulması ve Haziran'ın ilk veya ikinci haftasında gerçekleşmesi muhtemel. Etkinlikte tanıtılan büyük yeni yazılım güncellemeleri, muhtemelen açılış konuşmasından hemen sonra geliştiricilere beta olarak sunulacak ve sonbaharda da tüm kullanıcıların kullanımına açılacak.