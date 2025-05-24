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İPA Başkanı Buğra Gökce cezaevinde evlilik kararı aldı! Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanmıştı...

Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonları konuşurken cezaevinden gelen bir haber dikkat çekti. İBB soruşturmasında tutuklanan İPA Başkanı Buğra Gökce, Filiz Kahveci ile cezaevinde evleneceğini duyurdu. Gökçe açıklamasında “Evlilik kararımıza bu tutukluluk ya da hukuksuzluk engel olamasın istedik” dedi.

İPA Başkanı Buğra Gökce cezaevinde evlilik kararı aldı! Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanmıştı...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) soruşturması kapsamında Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe, 28 Mayıs tarihinde cezaevinde evleneceğini açıkladı.

Gökce yaptığı açıklamada, "Çok kıymetli dostlar, Sevgili arkadaşlar,Bugün sizlerle kendi özel hayatımla ilgili bir haber vermek istiyorum: Sevgili ‘hayat arkadaşım’ Filiz Kahveci ile daha önce bu yaz için planladığımız ‘Evlilik’ kararımıza bu tutukluluk ya da hukuksuzluk engel olamasın istedik." dedi.

"HAYATIMIZDAN VAZGEÇMEME KARARI ALDIK"

Gökce şu ifadeleri kullandı:

Bu haksızlık ve zulüm karşısında hayalimizden, hayatımızdan vazgeçmeme kararı aldık. Yaşadığımız burukluğa rağmen bu mutlu ve özel haberi sizlerle paylaşırken her haliyle bu hukuksuz dönemi tertemiz bir evlilikle tarihe bir başka açıdan da ‘not düşmek’ istediğimizi ifade etmeliyim.

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"AİLELERİMİZ BİLE BAKANLIK İZNİNE TABİYMİŞ"

Cezaevinde zorlu ve imkansız koşullar içinde bir aksilik olmaz ise 28 Mayıs’ta kıyılacak nikahımıza kimseyi davet edemiyoruz. Ailelerimiz bile bakanlık iznine tabiymiş! Ancak hepinizin samimi tebriklerini, sıcak dileklerini ve kocaman yüreklerini şimdiden hissediyoruz yüreğimizde. Sağ olun, var olun.

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Hep daha iyisi, mutlusu sizler için olsun. Sevincimizi, mutluluğumuzu, hüzün ve burukluğu ile birlikte sizlerle paylaşmak istedik. İçten sevgi ve selamlarımızla…

Filiz-Buğra
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu evlilik Buğra Gökçe
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