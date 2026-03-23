HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

iPad 12 yolda: İşte Apple Intelligence destekli modelin muhtemel çıkış tarihi

Apple'ın giriş seviyesi tableti iPad 12'nin, Apple Intelligence desteği sunan A18 çip ile bu yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihazın genel tasarımının ise mevcut modelle aynı kalacağı tahmin ediliyor.

Enes Çırtlık

Teknoloji devi Apple, son dönemde donanım ekosistemini güncelleyerek yapay zekayı ürünlerine entegre etmeye devam ediyor. Şirket bu ay birçok ürün ve aksesuarını yenilemiş olsa da, kullanıcıların merakla beklediği giriş seviyesi iPad modelinin yenisi henüz ufukta görünmemişti. Ancak son sızıntılar, bu durumu değiştirdi.

IPAD 12, A18 ÇİP İLE GELİYOR

MacRumors'ta yer alan habere göre, Bloomberg'den Mark Gurman ise Apple Intelligence için A18 çipine sahip olacak bir iPad'in hazır olduğunu ve bu yıl geleceğini söyledi.

Öte yandan daha önceki bir raporda, iPad 12'nin A19 çipine sahip olacağı iddia edilmişti.

TASARIMDA BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

iPad 12 için şu ana kadar başka önemli bir değişiklik söylentisi bulunmuyor. Bu nedenle cihazın mevcut modelle aynı genel tasarıma sahip olması bekleniyor.

DİĞER MODELLERDE YAPAY ZEKA DESTEĞİ ZATEN VAR

Apple Intelligence halihazırda iPad mini, iPad Air ve iPad Pro dahil olmak üzere diğer tüm mevcut nesil iPad modellerinde kullanılabiliyor. Haberin detaylarında, Apple'ın A16 çipli iPad 11'i Mart 2025'te ABD'de 349 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürdüğü de hatırlatılıyor.

Anahtar Kelimeler:
Apple iPad tablet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.