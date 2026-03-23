iPad 12 yolda: İşte Apple Intelligence destekli modelin muhtemel çıkış tarihi

Teknoloji devi Apple, son dönemde donanım ekosistemini güncelleyerek yapay zekayı ürünlerine entegre etmeye devam ediyor. Şirket bu ay birçok ürün ve aksesuarını yenilemiş olsa da, kullanıcıların merakla beklediği giriş seviyesi iPad modelinin yenisi henüz ufukta görünmemişti. Ancak son sızıntılar, bu durumu değiştirdi.

IPAD 12, A18 ÇİP İLE GELİYOR

MacRumors'ta yer alan habere göre, Bloomberg'den Mark Gurman ise Apple Intelligence için A18 çipine sahip olacak bir iPad'in hazır olduğunu ve bu yıl geleceğini söyledi.

Öte yandan daha önceki bir raporda, iPad 12'nin A19 çipine sahip olacağı iddia edilmişti.

TASARIMDA BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

iPad 12 için şu ana kadar başka önemli bir değişiklik söylentisi bulunmuyor. Bu nedenle cihazın mevcut modelle aynı genel tasarıma sahip olması bekleniyor.

DİĞER MODELLERDE YAPAY ZEKA DESTEĞİ ZATEN VAR

Apple Intelligence halihazırda iPad mini, iPad Air ve iPad Pro dahil olmak üzere diğer tüm mevcut nesil iPad modellerinde kullanılabiliyor. Haberin detaylarında, Apple'ın A16 çipli iPad 11'i Mart 2025'te ABD'de 349 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürdüğü de hatırlatılıyor.